Libri e legami: ecco il nuovo appuntamento per i più giovani

Prosegue la rassegna con “Esplorando la biodiversità”. L’evento si terrà giovedì 22 maggio, alle ore 16.30 Capalbio: Nuovo appuntamento per “Libri e legami: un maggio di letture”, la rassegna promossa dalla Biblioteca comunale “La Piccola” e il Nido d’infanzia “Hippy hippy hurrà” in collaborazione con l’amministrazione capalbiese e dedicato ai racconti, alle emozioni e alle scoperte per nutrire la fantasia di bambini, bambine e famiglie. “Siamo felici di poter promuovere una serie di appuntamenti – commenta l’assessore alla Cultura, Patrizia Puccini – che uniscono la lettura e le generazioni più giovani, favorendo la socializzazione e l’inclusione. A nome dell’amministrazione ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione della rassegna, riscuotendo così tanta partecipazione”. Giovedì 22 maggio, alle ore 16.30, ci sarà “Esplorando la biodiversità” al lago di Burano – Oasi del Wwf per i giovani con un’età compresa tra i sette e i quattordici anni. Un appuntamento che prevederà una lettura ad alta voce inerente alla biodiversità e una passeggiata per osservare la flora e fauna dell’area e un laboratorio pratico. L’evento rientra nell’iniziativa del “Maggio dei libri 2025”, la campagna nazionale di promozione della lettura, organizzata dal Centro per il libro, che mira a favorire il dialogo, a rafforzare i legami sociali, a costituire ambienti inclusivi e a stimolare la crescita attraverso i libri. Il prossimo appuntamento, “Il maggio dei libri ‘25”, si terrà giovedì 29 maggio al parco giochi di Borgo Carige. L’incontro, dedicato agli under 14, sarà caratterizzato da una serie di letture ad alta voce e da laboratori grafico-pittorici. Per maggiori informazioni e per iscriversi agli eventi è possibile visitare il sito https://bit.ly/44961SP oppure chiamare la Biblioteca comunale “La Piccola” allo 05641837431 o scrivere all’indirizzo bibliotecacapalbio@gmail.com.

