“Libri e legami”: Capalbio è tra i progetti “top” in Italia

Le iniziative, promosse dalla Biblioteca comunale “La piccola” e il Nido d’infanzia “Hippy hippy hurrà”, sono rientrate tra le diciassette finaliste

Capalbio: Grandissimo successo per il progetto promosso dalla Biblioteca comunale “La piccola” e il Nido d’infanzia “Hippy hippy hurrà” in collaborazione con l’amministrazione capalbiese e dedicato ai racconti, alle emozioni e alle scoperte per nutrire la fantasia di bambini, ragazzi e famiglie, per l’iniziativa “Libri e legami: un maggio di letture”. Un traguardo certificato durante la premiazione di sabato 8 novembre, un evento organizzato da “Maggio del libro 2025”.

“Un riconoscimento – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla Cultura – che testimonia l’ottimo lavoro svolto sia dalla biblioteca che dal nido d’infanzia, valorizzando e rafforzando il forte legame che c’è tra Capalbio, la sua comunità e le sue nuove generazioni, e la lettura”.

Il progetto, che ha previsto una serie di appuntamenti volti a promuovere il dialogo, rafforzare i legami sociali, favorire un ambiente inclusivo e stimolare la crescita attraverso i libri, è rientrato tra le 17 iniziative finaliste, su circa 3mila progetti promossi in tutta Italia.

“Siamo felici – dichiarano la bibliotecaria Enrica Continenza e l’educatrice Laura Gasperi – che il nostro progetto è rientrato tra i finalisti. Pur non avendo conquistato il primo posto, consideriamo questa esperienza un importante traguardo e un grande piacere, soprattutto perché si tratta della nostra prima partecipazione a un’iniziativa di questo tipo. L’evento ha rappresentato un’occasione significativa per ufficializzare e valorizzare il legame e la sinergia che si sono sviluppati tra i due servizi comunali coinvolti, unendo le forze nel diffondere tra i nostri bambini e ragazzi il piacere e l’amore per la lettura”.



