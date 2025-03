“Libri di pietra” al Museo di storia naturale della Maremma

Sabato 22 marzo al Museo di storia naturale della Maremma, è in programma alle 16.30 l’incontro “Dal museo alla città.

Grosseto: Libri di pietra” a cura di MaremMagica. L’evento comprende una visita guidata e dettagliata all’interno delle sale del museo e tra i principali punti d’interesse storico di Grosseto. Sarà un archeologo ad accompagnare i partecipanti nella “lettura delle pagine della storia” della città, percorrendo i principali angoli e i più significativi edifici e monumenti.

L’escursione ha una durata prevista di 2 ore, il costo a persona per partecipare è 6 euro (ridotto a 3 euro per i bambini, gli studenti, persone over 65 e i soci di Fondazione Grosseto Cultura). Si consiglia la prenotazione. Per tutte le informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 0564 488571 o il 389 0031369 (anche su WhatsApp) oppure scrivere a segreteria@museonaturalemaremma.it.