Libri di mare per la rinascita del Corso antico di Porto Santo Stefano

Porto Santo Stefano: Artemare Club segnala con vero piacere, sperando nella massima divulgazione degli organi d'informazione, l'apertura nel Corso antico di Porto Santo Stefano di una libreria, il negozio di libri "Riva di Carra", di un giovane e ammirevole imprenditore santo stefanese che ha inaugurato di recente questo spazio culturale per tutti coloro che amano la cultura di mare.



Francesco Palombo titolare di Riva di Carta lo scorso sabato nella vicina sede dei Marinai d'Italia in via dell'Archetto e' stato anche protagonista di un incontro con il pubblico con letture a tema mare dove ha proposto alcuni brani tratti dal libro "Guida Letteraria del Mare", presi dalle opere di grandi autori della letteratura mondiale, brevi letture con il fascino, il mistero delle imprese sul mare, tra opere di narrativa e poesia e ha accennato come promuovere al giorno d'oggi la lettura a tema mare e non solo.

La libreria Riva di Carta nata in un'altra via del paese da poco e' stata trasferita di proposito nella parte più storica e piu' importante di Porto Santo Stefano, dove ha la sede anche Artemare Club, Corso Umberto I, la via piu' importante di Porto Santo Stefano con tre splendidi grandi terrazzamenti che si affacciano sul lungomare Giugiaro con vista mozzafisto del golfo della Giannella, Talamone e l'inizio delle coste del parco dell'Uccellina, ma che da anni sta vivendo una situazione critica per la chiusura di tanti negozi, cosi l'apertura di questa nuova attivita' che si propone come "approdo culturale" da qui il nome, luogo dove sfogliare e acquistare libri di vario genere un bel posto insomma dove respirare l'entusiasmo e la passione per la cultura in un momento storico molto complicato per le librerie in genere, da speranza con il sostegno di tutti delke istituzioni comunali in primis per la rinascita di questa via così importante di questo paese di mare tanto famoso grazie anche alla famiglia Agnelli.

Artemare Club, ricordando che "leggere necesse est", augura a Riva di Carta mari calmi e venti favorevoli per la sua ammirevole attivita', esempio di vero amore per Porto Santo Stefano che con le proprie risorse e con grande coraggio porta avanti in tempi difficili la promozione della cultura e cosi anche del Corso antico, la "main street" definita in tutti i vocabolari la passeggiata elegante e commerciale del luogo, che dovrebbe avere tutti i fondi commerciali aperti di nuovo con bei negozi luminosi con diverse e attraenti tipologie di merce tipici dei luoghi turistici molto frequentati, richiesti a gran voce da residenti e turisti e invece attualmente o sono chiusi o adibiti a tutt'altro scopo, fintanto un magazzino di bare.