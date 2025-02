Cultura Libri, design e djset per il venerdì alla libreria QB 20 febbraio 2025

Grosseto: Conto alla rovescia per l’apertura del bar alla libreria QB. E la crew, dopo l’appuntamento del 7 febbraio, scalda i motori anche questo venerdì 21 febbraio dalle 19.30 con dj Albertazzi che ha dato la disponibilità per una serata tutta all’insegna di musica e vinili.

Ma prima, alle 18, l’agronomo Italo Sapere racconterà il mondo dei funghi partendo dal libro “L’ordine nascosto. La vita segreta dei funghi” di Merlin Sheldrake: un testo che parla della storia della Terra dove sono presenti forme di collaborazione e di legami che risalgono a molto tempo prima della comparsa dell'uomo e si svolgono in una dimensione misteriosa e infinitamente piccola, popolata di spore, miceli, ife, ma anche di batteri e virus. Perché sono nate queste relazioni? Come comunicano piante e funghi? Che cosa possiamo imparare da questi organismi capaci di cooperare creando una rete ma anche di manipolare il comportamento degli animali, di influenzare intere società e di sopravvivere nello spazio? L’autore parla anche della capacità dei funghi di digerire plastica e pesticidi e di tecnologie prima impensabili che permetteranno di rivoluzionare settori quali la bonifica ambientale e l'edilizia. Nella sapiente fusione di scienza, psichedelia e capacità narrativa, l’autore compone un affresco di un regno della natura spettacolare. Ad impreziosire il racconto di Italo Sapere sul libro di Sheldrake, sarà presente Chiara Rizziello che insieme ad Athos Arcuri ha realizzato una ricerca sul Micelio Design e quindi sull’utilizzo dei funghi in ambiti meno conosciuti come appunto gli arredi ecologici, l’abbigliamento, gli imballaggi e tanto altro.

E dopo la full immersion nel mondo affascinante dei funghi, tutti in pista dalle 19.30 con le musiche di Albertazzi e gli aperitivi del bar. Ingresso libero



