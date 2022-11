Libri: “Buon compleanno QB”

Tanti appuntamenti per la libreria in piazza della Palma



Grosseto: Tanti appuntamenti per questa settimana a QB, la libreria di viaggio in piazza della Palma a Grosseto nata quattro anni fa grazie al progetto PopUP per la riqualificazione del centro storico cittadino e gestita da un gruppo di volontari che si occupano di tutte le mansioni necessarie per garantirne l’esistenza. In occasione del compleanno, gli spazi di QB ospitano diverse attività. Si parte domani, martedì 15 novembre alle 18 con le letture di Luca Bonelli tratte dai suoi ultimi due libri “P’tits contes” e “Alla guerra”.





Mercoledì 16 novembre, giorno del compleanno, l’iniziativa pensata dalla volontaria Antonella dedicata all’Iran. Si intitola “Farsi vicini” e a partire dalle 17 guarderà ad Oriente con il racconto dei viaggi di Arianna Bernabini di Jabali Viaggi a cui seguirà la presentazione del libro “Pietra paziente” di Sadeq Chubak edito da Ponte 33 che sarà introdotto dalla teologa Daniela Bolognesi Piani, esperta di Iran. Si chiude con aperitivo e pizza e proiezione di corti d’animazione iraniani.

Giovedì 17 alle 18, la MDM Mediateca Digitale della Maremma propone “Grosseto 4 novembre” di Gianni Bernardini e Mauro Segatori in ricordo dell’alluvione del 1966. Il venerdì le luci si abbassano e lo spazio della libreria diventa un vero e proprio live club con la musica organizzata dagli amici di QuandoBasta accompagnata da pizza e aperitivi. Passate a festeggiare QB in questi giorni, troverete non solo tante iniziative ma anche i volontari che potranno raccontarvi la libreria.