Libri: Alla QB con Le vie dell'orto alla scoperta de "La nutrizione gentile"

Grosseto: Sei anni per Le vie dell’orto, l’associazione che è anche un emporio di comunità, una rete di aziende biologiche e tanti progetti di rigenerazione urbana e sociale. Domani, venerdì 5 settembre alle 19, al bar libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto, l'associazione ha organizzato un incontro per conoscere i progetti de Le vie dell’orto ma non solo. E’ in programma la presentazione del libro “La nutrizione gentile” della biologa nutrizionista Elena Cocchiara: un invito a far pace con il cibo, con l'ambiente e con noi stessi. Un libro illuminante per chi vuole mangiare meglio, vivere con più equilibrio e sentirsi parte attiva di una rivoluzione silenziosa ma potentissima: quella che parte dal piatto. Il libro è pubblicato da Intermezzi editore e fa parte della collana “Facciamo eco” curata da Annalisa Corrado e Rossella Muroni.

Ad accompagnare Elena Cocchiara, specializzata in genetica medica e bioterapia nutrizionale, divulgatrice e membro del comitato scientifico di Earth Day Italia, ci sarà Daniela Mucciarelli, erborista, consulente e fondatrice di Danielasenzazucchero Phytotherapy e socia de Le vie dell’orto.

Coordina l’incontro la giornalista Luisella Meozzi, specializzata in agroalimentare e ambiente oltre che socia fondatrice de Le Vie dell'Orto.

Sarà possibile, nell’occasione, avere un aperitivo con i prodotti de Le vie dell’orto.



