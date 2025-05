Libri: Alessandro Spalletta presenta il romanzo “Il Cavaliere del Grifone”,

Sabato 10 maggio ore 18:00 - Pro Loco Grosseto - Piazza del Popolo, 3

Grosseto: L’autore grossetano Alessandro Spalletta presenta il romanzo “Il Cavaliere del Grifone”, primo capitolo della trilogia dedicata al medioevo maremmano. Dialoga con l’autore il giornalista Carlo Sestini.

Il libro ripercorre la vita del condottiero Bino degli Abati del Malia, visconte di Batignano e capitano del popolo di Grosseto, l’uomo che ha guidato la città nell’eroica battaglia contro l’esercito invasore dell’imperatore Ludovico il Bavaro.

Basato su una storia vera, “Il Cavaliere del Grifone” è un vero e proprio romanzo di formazione, nel quale il giovane nobile maremmano si trova a fare i conti con gli alti e bassi della vita, tra intrighi, tradimenti ed epiche battaglie, che hanno portato Grosseto a liberarsi, seppur per un breve periodo, dall’invadente dominio senese.

Dopo quattro romanzi pubblicati come autore indipendente, che hanno ottenuto un ottimo successo di pubblico e critica, Spalletta fa il suo debutto ufficiale con la casa editrice Piemme, del gruppo Mondadori, portando la storia del medioevo toscano, e maremmano in particolare, in tutte le librerie italiane.