Libreria QB: Nuova presentazione con “Casa Erasmus” il libro di Giusy Rossi

Mercoledi’ 10 maggio alle 18



Grosseto: Un libro che ci porta nel cuore dell’Europa. E’ “Casa Erasmus” di Giusy Rossi, edito da I libri di Mompracem, che viene presentato domani, mercoledì 10 maggio alle 18 alla libreria QB in piazza Pacciardi a Grosseto. L'autrice dialoga con Samuele Pii, esperto di progetti europei. Modera: Claudio Gherardini, giornalista e reporter.





Cosa vuole dire essere cittadini europei oggi? Quali orizzonti di pace abbiamo davanti a noi? Cosa possono avere in comune Parigi, Ventotene, Firenze, Brema o Bruxelles? A questi e altri interrogativi di grande attualità cerca di rispondere questo diario europeo, a partire dagli appunti di viaggio dell’autrice.

Le città d’Europa diventano luoghi del cuore grazie all’esperienza di studio e di lavoro, l’appartamento condiviso con gli studenti è l’occasione di nuove amicizie internazionali. Un racconto intimo che mette in evidenza il percorso della Generazione Erasmus, il senso di appartenenza e l’identità culturale europea, a partire dai gesti più quotidiani. Ci si può scoprire cittadini del mondo ballando il flamenco a Siviglia o il valzer a Vienna, mentre si prende un caffè a Parigi sulle tracce di Albert Camus oppure andando a riscoprire le memorie di Altiero Spinelli a Ventotene. Un invito al viaggio e alla scoperta della propria Europa. Parole di speranza per guardare al domani con fiducia e con coraggio.

Giusy Rossi vive e lavora a Firenze. Sociologa di formazione, attivista per i diritti umani, esperta di politiche giovanili e progetti europei, lavora per il Comune di Firenze dove si occupa di progettazione culturale e di eventi letterari alla Biblioteca delle Oblate. Ha una grande passione per l’Europa, per i viaggi, per le lingue e la letteratura. Questo l’ha portata a studiare all’estero e a fare esperienze di lavoro in Francia, in Germania e in Belgio, anche come consulente per la Commissione Europea.