Libreria Palomar, A Veglia con il Teatro del Baratto

Grosseto: Martedì 12 agosto 2025 alle ore 12.00, si terrà alla Libreria Palomar di Grosseto l’anteprima stampa di presentazione del festival A Veglia – Teatro del Baratto, ideato dall’attrice e regista Elena Guerrini nel 2007 e giunto quest’anno alla sua diciannovesima edizione, interamente dedicata al tema delle “Sportive – Donne e sport”, in una celebrazione tutta al femminile. Il festival prevede 5 giorni di teatro, performance, incontri e baratti, in varie sedi, tra Albinia, Manciano, Orbetello e Saturnia.

Un incontro che intreccia arte, vino, coraggio e narrazione femminile, dedicato al movimento delle donne, dentro e fuori le scene. Una squadra di attrici, narratrici e artiste porterà in scena – o meglio, in cortile – racconti, imprese sportive, storie di resistenza, corpi in movimento e visioni di futuro. Non spettacoli convenzionali, ma dialoghi intimi e potenti, tra chi narra e chi ascolta, tra chi offre parole e chi condivide un bicchiere di vino.

A Veglia – Teatro del Baratto è un festival unico e originale a km0, che ogni anno si svolge in Maremma, tra Manciano e Orbetello, per cinque giorni di teatro, performance, narrazioni, dialoghi e degustazioni, aperti a tutti: viandanti, turisti, contadini, artisti e abitanti. Tutto questo immersi nel cuore della Toscana rurale, dove il teatro si scambia con il vino, e l’arte si mescola alla terra.

Prevista una degustazione del vino Lunasie, dell’azienda Adonaea Vini di Sovana. Si prega di confermare la presenza a: Associazione Culturale Creature Creative | Tel. 339 8512693| associazionecreatunicreative@gmail.com