Libreria Mondadori Grosseto: un autunno ricco di incontri e formazione

La Libreria Mondadori del centro storico di Grosseto propone per i mesi di ottobre e novembre un calendario di appuntamenti imperdibili dedicati alla crescita personale, al benessere interiore e alla creatività. Ciclo di incontri a cura di Loriana Torti

Grosseto: Professionista del benessere olistico, Loriana Torti da anni accompagna le persone in percorsi di crescita interiore, combinando tecniche tradizionali e approcci spirituali. È formatrice, facilitatrice di costellazioni familiari e conduce laboratori esperienziali che uniscono mente, corpo ed emozioni con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e serenità.

Gli incontri in libreria si terranno ogni venerdì di ottobre alle ore 17:30 e toccheranno tematiche di grande attualità:

• 10 ottobre – Ansia: nemica o alleata? Strategie pratiche per trasformare l’ansia in energia positiva.

• 17 ottobre – Costellazioni familiari: ritrovare l’equilibrio. Un viaggio per sciogliere i nodi del passato e migliorare le relazioni.

• 24 ottobre – Trasformare la paura in forza. Riconoscere i propri limiti e superarli come occasione di crescita.

• 31 ottobre – Mangiare per stare bene. L’alimentazione come strumento per energia, salute ed equilibrio emotivo.

La partecipazione agli incontri è gratuita; per seguire al meglio il percorso sarà però richiesto l’acquisto del libro di riferimento presso la libreria. La prenotazione è obbligatoria.

Corso di Scrittura Creativa – a cura di Marco Cappuccini

Docente di scrittura creativa e fumetto, Marco Cappuccini è autore e formatore che da anni lavora nel campo della narrazione, conducendo corsi e laboratori per adulti e ragazzi. La sua esperienza spazia dalla narrativa al fumetto, con un approccio pratico e coinvolgente che stimola la fantasia e fornisce strumenti concreti per chi vuole cimentarsi nella scrittura.

Il corso proposto presso la Libreria Mondadori prevede 6 lezioni serali ed è pensato per chi desidera scrivere con maggiore consapevolezza e libertà creativa.

Il programma si articola in due fasi:

• Lezioni 1-3: elementi fondamentali della narrazione (costruzione del personaggio, sviluppo della trama, strumenti dello scrittore).

• Lezioni 4-6: panoramica sui principali generi narrativi, definizione dello stile e analisi di un’opera letteraria.

Gli incontri si terranno nei giorni 7, 14, 21, 28 ottobre e 4, 11 novembre, dalle ore 21:00 alle 22:30.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Info, costi e prenotazioni

Tel. 0564 22329 – Cell. 392 3438682



















