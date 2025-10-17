“Librando”, il giornalista Attilio Bolzoni presenta il libro “Immortali”

Martedì 21 ottobre 2025, alle 17,30, presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cradarelli”

Tarquinia: Prosegue il ciclo autunnale di “Librando”, la rassegna letteraria promossa dall’assessorato alla biblioteca comunale della città di Tarquinia. Il secondo appuntamento è in programma martedì 21 ottobre 2025, alle 17,30, presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” (via Umberto I, 34). Protagonista dell’incontro sarà Attilio Bolzoni, tra i più autorevoli giornalisti italiani esperti di criminalità organizzata, che presenterà il suo ultimo libro “Immortali. Perché la mafia è tornata com’era prima di Giovanni Falcone” (edizioni FuoriScena, 2025). Nel volume, Bolzoni ricostruisce con rigore e passione giornalistica il nuovo volto che la mafia ha assunto negli ultimi dieci anni, descrivendo l’ascesa di una nuova borghesia mafiosa tornata al potere dopo decenni di trasformazioni e silenzi. Dopo quarant’anni come inviato speciale del quotidiano la Repubblica, Bolzoni oggi scrive per Domani e continua, con la sua analisi lucida e documentata, a raccontare il fenomeno mafioso nelle sue più recenti metamorfosi. La presentazione sarà introdotta dalla giornalista Chiara Rinaldini e vedrà dialogare Bolzoni con Cinzia Brandi, della segreteria regionale di Libera, e Maurizio Ortolan, ex investigatore dello SCO che ha collaborato con Giovanni Falcone. L’incontro sarà un’occasione preziosa per riflettere, insieme a uno dei più importanti testimoni del giornalismo d’inchiesta italiano, sull’attualità del fenomeno mafioso e sulla memoria civile di chi ha combattuto e continua a combattere contro di esso.







