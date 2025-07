"Librando" continua con un viaggio sui pedali nei luoghi di Fellini

Lunedì 7 luglio, alle 18, al resort Torre del Sole, a Marina Velca la presentazione del volume “Ciclovia Dolcespiaggia” scritto da Anna Longo e Romano Puglisi

Tarquinia: Prosegue con un nuovo appuntamento la rassegna letteraria “Librando”, promossa dall’assessorato alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, in collaborazione con UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria e la Libreria La Vita Nova. Lunedì 7 luglio, alle 18, il resort Torre del Sole di Marina Velca ospiterà (ingresso libero) la presentazione dei due volumi “Ciclovia Dolcespiaggia”, firmati da Anna Longo e Romano Puglisi e pubblicati da Editrice dei Merangoli. A condurre e moderare l'incontro sarà Stefano Tienforti, direttore di Lextra News.

Interverranno anche il giornalista e scrittore Manlio Pisu, appassionato cicloturista già ospite a Tarquinia con la guida “Stendhal in bicicletta. Itinerari cicloturistici d'autore e bike economy", e Marco Guardalà, ciclista e membro del direttivo dell’Asd Archeobike, promotore dell’evento con il supporto dello storico fondatore Ennio Soldini. La “Ciclovia Dolcespiaggia” è un progetto che unisce letteratura, bicicletta e sostenibilità ambientale, nato dalla collaborazione tra lo scrittore di guide cicloturistiche Romano Puglisi e la giornalista culturale Anna Luongo.

Si tratta di un itinerario ciclabile che attraversa i luoghi del Litorale Romano legati alla memoria e all’immaginario di Federico Fellini, con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso una forma di turismo dolce e consapevole. Il primo volume della guida, pubblicato in occasione del centenario dalla nascita del regista, accompagna i lettori da Santa Severa a Fiumicino, passando per scenari suggestivi come le bonifiche agricole, le torri costiere e i set cinematografici – tra cui la celebre “Dolcespiaggia” di Passoscuro, location de La dolce vita, film che nel 2020 ha celebrato i suoi 60 anni.

Il secondo volume prosegue il viaggio da Fiumicino verso due direttrici: una che segue il litorale fino a Ostia Antica, l’altra che risale il Tevere fino a Roma, toccando luoghi simbolo come il quartiere EUR e la basilica di San Paolo Fuori le Mura. La proposta, adatta a ciclisti di tutte le età, valorizza anche l’intermodalità bici-treno/metro e si ispira alle battaglie ambientaliste di Antonio Cederna. Durante l’incontro saranno proiettate sequenze originali dei film di Fellini girate nei luoghi toccati dalla ciclovia, accostate a immagini attuali degli stessi scenari, offrendo così uno sguardo emozionante sull’evoluzione del paesaggio e del territorio. Per informazioni è possibile chiamare l’Infopoint allo 0766 849282.