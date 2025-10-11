“Librando”, al via gli incontri d’autunno

Primo appuntamento martedì 14 ottobre, alle 17,30, presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, con Alberto Benedetti, che presenta il suo nuovo libro La Via dell’Oro

Tarquinia: Dopo gli appuntamenti estivi, torna la rassegna di promozioni librarie “Librando”, organizzata dall’assessorato alla Biblioteca della città di Tarquinia. I primi due eventi si svolgeranno, alle 17,30, presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, martedì 14 e 21 ottobre 2025. Il primo appuntamento, quello del 14 ottobre, sarà dedicato alla poesia e alla fotografia d’autore.

L’autore, Alberto Benedetti, presenta il suo nuovo libro La Via dell’Oro (Fefè Editore, 2025), un’opera che fonde parola poetica e immagine fotografica in un percorso di trasformazione e consapevolezza, dove l’amore, nelle sue varie espressioni, diventa una sorta di educazione sentimentale, anticipando così i temi della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

La spinta al cambiamento accolta dall’autore negli ultimi anni diventa invito al lettore affinché la visione ampia dell’amore cambi il nostro itinerario di vita, un cammino interiore, ispirato alla forza trasformatrice dell’amore, all’equilibrio tra uomo e natura, dove forte è la presenza del mare a cui l’artista è profondamente legato, alla ricerca di un senso più ampio dell’esistenza. Il titolo richiama la preziosità del cambiamento autentico, mentre l’ideogramma cinese del Cielo, in copertina, che rappresenta il cielo e include quelli dell’uomo e dell’albero, simboleggia la protezione dell’eterno su uomo e natura.

La presentazione, moderata da Anna Jacopucci che leggerà anche alcuni brani del libro, sarà accompagnata da brevi intermezzi musicali con il flauto traverso di Federica Fava.

Interverranno Leonardo De Sanctis della casa editrice Fefè e Massimo Grasso, psicologo, psicoterapeuta e poeta che ha curato la postfazione del volume



