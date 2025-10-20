Liberato dai Vigili del fuoco un piccolo di civetta rimasto intrappolato nella canna fumaria di un camino

Era rimasto intrappolato nella canna fumaria di un camino, i VVF liberano un piccolo di civetta

Grosseto: Un salvataggio insolito ma carico di tenerezza quello compiuto questa mattina dai Vigili del Fuoco di Grosseto. Chiamati dal proprietario di un appartamento al quarto piano di via Giacosa, i pompieri sono intervenuti per soccorrere un pullo di civetta rimasto intrappolato all’interno della canna fumaria del camino.

Con grande attenzione e tutte le precauzioni necessarie, la squadra è riuscita a raggiungere il piccolo rapace notturno, liberandolo sano e salvo.

Un intervento che ricorda quanto il lavoro dei Vigili del Fuoco sia prezioso non solo per le persone, ma anche per gli animali che, a volte, finiscono in situazioni difficili.