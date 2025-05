Lezioni di cinema e vino alla libreria QB

Grosseto: Doppio appuntamento domani, giovedì 15 maggio, alla libreria e al bar QB. Si inizia alle 17.30 con Marco Formaioni ed il primo di quattro incontri legati al cinema dal titolo “Leggere i film. L’ABC del cinema”.

Il primo appuntamento si intitola “Vedere non vedere. Sappiamo sempre cosa vediamo?” e attraverso l’uso di clip, Formaioni introdurrà i presenti alla conoscenza del linguaggio cinematografico consigliando anche una bibliografia specifica. Gli incontri avranno cadenza settimanale: il secondo, giovedì 22 maggio, sarà dedicato a “Come iniziano i film. Scene iniziali: analisi e significato”, il 29 maggio invece si parlerà dei finali e l’ultimo incontro programmato per il 5 giugno svelerà i misteri del piano sequenza.

Ma gli appuntamenti del giovedì non finiscono. Proprio domani, dopo la lezione di cinema, è previsto il primo Maremma Wine Tasting, una degustazione (aperta anche a chi non ha partecipato all’incontro sulla “settima arte”) intorno alle 18.30 con l’azienda Diegale dove il proprietario Gabriele Passerotti racconterà il suo lavoro e i tre vini in degustazione accompagnati da un piccolo tagliere di formaggi o salumi (costo 15 euro). L’iscrizione si può fare direttamente al QB Bar. La serata è realizzata in collaborazione con Maremma Wine Wineries di Katia Dolce che ogni settimana porterà a QB le migliori aziende vitivinicole della provincia di Grosseto.