Cultura Lezioni di cinema e vino: al QB secondo appuntamento 21 maggio 2025

21 maggio 2025 114

Grosseto: Secondo appuntamento alla libreria bar QB di piazza Pacciardi a Grosseto per le lezioni di cinema di Marco Formaioni e le degustazione di vini con Maremma Wine & Wineries di Katia Dolce, stavolta in compagnia della Cantina Fratelli Barile. Domani, giovedì 22 maggio, la settima arte sarà protagonista alle 17.30 e nel secondo incontro si parlerà degli inizi dei film cercando di analizzare il linguaggio cinematografico dall’incipit di alcune pellicole famose. Da “Psyco” a “Velluto blu”, da “Una pura formalità” a “Love actually”, da “Forrest gump” a “Le conseguenze dell’amore”: sono solo alcuni dei film che Formaioni prenderà in esame a partire dai titoli di testa. Alle 18.30, invece negli spazi del bar inizia la degustazione che sarà illustrata direttamente dai produttori della Cantina Fratelli Barile. In degustazione tre vini, il Brado, malvasia toscana e malvasia di Candia, l’Intrusa, ansonica, trebbiano, vermentino, malvasia toscana, il Barone, sangiovese, cabernet sauvignon e montepulciano. La serata è realizzata in collaborazione con Maremma Wine Wineries di Katia Dolce che ogni settimana porterà a QB le migliori aziende vitivinicole della provincia di Grosseto. Ad accompagnare i vini un piccolo tagliere di salumi o formaggi (costo 15 euro). L’ingresso per le lezioni di cinema è libero e l’iscrizione per la degustazione si può fare direttamente al QB Bar. Seguici



