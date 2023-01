Letture sceniche di romanzi e racconti di Italo Calvino, con il Teatro Studio

Castiglione della Pescaia: Una serie di eventi lungo tutto l'arco del 2023, e il conferimento della cittadinanza onoraria postuma, per celebrare Italo Calvino, uno dei più grandi scrittori e pensatori italiani ed europei del '900, nel centenario della sua nascita (15 ottobre 1923).

Il progetto è stato curato dalla sindaca Elena Nappi, insieme alla direttrice della Biblioteca "I. Calvino" Parizia Guidi e alla presidente dell'associazione Agimus Gloria Mazzi.

"Abbiamo definito un cartellone di appuntamenti - spiega Nappi - con il preciso obiettivo di ricordare a castiglionesi ed ospiti che il nostro paese era stato scelto da Calvino come luogo del cuore, per questo motivo la Giunta ha deciso di concedere la cittadinanza visti i suoi importanti trascorsi letterari e la sua volontà di riposare per sempre nel nostro cimitero. Quello che per tutti è uno dei maggiori narratori e prosatori del XX secolo, per Castiglione della Pescaia è un cittadino illustre che ha vissuto in mezzo ai castiglionesi per buona parte della sua vita e noi vogliamo omaggiarlo attraverso incontri, spettacoli teatrali, mostre in cui saranno rivelati anche aspetti ancora sconosciuti di questo scrittore che ci ha lasciato in eredità una delle letterature più apprezzate del terzo millennio".

Nappi ricorda che "la pineta di Roccamare, per stessa ammissione dello scrittore in molte interviste, ha realmente influito sul suo modo di pensare, investendo tutta la sua produzione letteraria e proprio in occasione di questo importante anniversario potremo viaggiare alla scoperta delle radici dell'uomo di narrativa che è diventato storia anche grazie al patrimonio paesaggistico offerto come musa da Castiglione della Pescaia".

Nella Biblioteca a lui dedicata si terranno tre incontri fissi mensili per presentare i suoi romanzi e le fiabe italiane attraverso letture sceniche. Gli appuntamenti saranno un incontro mensile con Teatro Studio dedicato agli adulti, una conferenza su temi attinenti al libro del mese curata da Stefano Adami e un incontro destinato a bambini e famiglie, tratto da Fiabe Italiane, curato da AnimaScenica. Curerà le presentazioni la direttrice della Biblioteca, la Dottoressa Patrizia Guidi. Gli incontri sono gratuiti e la prenotazione è gradita 0564 948912.

Il primo incontro, venerdì 13 gennaio alle 17:00, prevede il reading teatrale di Teatro Studio "Sotto il sole giaguaro".





Accanto a questi appuntamenti ogni mese ci saranno eventi che coinvolgeranno anche manifestazioni protagoniste del cartellone turistico castiglionese come il Grey Cat jazz festival, I luoghi del tempo e la Musica di mare.

PROGRAMMA COMPLETO DELLE INIZIATIVE IN BIBLIOTECA

GENNAIO

Venerdì 13 ore 17:00 - TEATRO STUDIO: SOTTO IL SOLE GIAGUARO

Venerdì 20 ore 17:00 - ANIMA SCENICA: FIABE ITALIANE

Venerdì 27 ore 17:00 - STEFANO ADAMI: CALVINO E I SENSI

FEBBRAIO

Venerdì 10 ore 17:00 - TEATRO STUDIO: GLI AMORI DIFFICILI

Venerdì 17 ore 17:00 - STEFANO ADAMI: CALVINO E L'AMORE

Venerdì 24 ore 17:00 - ANIMA SCENICA: FIABE ITALIANE

MARZO

Venerdì 10 ore 17:00 - TEATRO STUDIO: LA NUVOLA DI SMOG

Venerdì 17 ore 17:00 - ANIMA SCENICA: FIABE ITALIANE

Venerdì 24 ore 17:00 - STEFANO ADAMI: CALVINO E LE DONNE

APRILE

Venerdì 14 ore 17:00 - TEATRO STUDIO: SE UNA NOTTE D’INVERNO UN VIAGGIATORE

Venerdì 21 ore 17:00 - STEFANO ADAMI: CALVINO E I VIAGGI

Venerdì 28 ore 17:00 - ANIMA SCENICA: FIABE ITALIANE

MAGGIO

Venerdì 12 ore 17:00 - TEATRO STUDIO: LA STRADA DI SAN GIOVANNI

Venerdì 19 ore 17:00 - STEFANO ADAMI: CALVINO TRA ISOLE E MARE

Venerdì 26 ore 17:00 - ANIMA SCENICA: FIABE ITALIANE

GIUGNO

Venerdì 9 ore 17:00 - TEATRO STUDIO: LA SPECULAZIONE EDILIZIA

Venerdì 16 ore 17:00 - STEFANO ADAMI: CALVINO E L'AMBIENTE

Venerdì 23 ore 17:00 - ANIMA SCENICA: FIABE ITALIANE

LUGLIO

Venerdì 14 ore 17:00 - TEATRO STUDIO: IL CAVALIERE INESISTENTE

Venerdì 21 ore 17:00 - ANIMA SCENICA: FIABE ITALIANE

Venerdì 28 ore 17:00 - STEFANO ADAMI: CALVINO E LE IMMAGINI

AGOSTO

Venerdì 4 ore 17:00 - STEFANO ADAMI: CALVINO E I GIORNI

Venerdì 11 ore 17:00 - TEATRO STUDIO: PALOMAR

Venerdì 18 ore 17:00 - ANIMA SCENICA: FIABE ITALIANE

SETTEMBRE

Venerdì 8 ore 17:00 - STEFANO ADAMI: CALVINO E LE CITTA’

Venerdì 22 ore 17:00 - TEATRO STUDIO: MARCOVALDO

Venerdì 29 ore 17:00 - ANIMA SCENICA: FIABE ITALIANE

OTTOBRE

Venerdì 13 ore 17:00 - TEATRO STUDIO: IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO

Venerdì 20 ore 17:00 - STEFANO ADAMI: CALVINO E LA STORIA

Venerdì 27 ore 17:00 - ANIMA SCENICA: FIABE ITALIANE

NOVEMBRE

Venerdì 10 ore 17:00 - TEATRO STUDIO: L’ALTRA EURIDICE

Venerdì 17 ore 17:00 - STEFANO ADAMI: CALVINO LA SCRITTURA E I CLASSICI

Venerdì 24 ore 17:00 - ANIMA SCENICA: FIABE ITALIANE

DICEMBRE

Venerdì 15 ore 17:00 - TEATRO STUDIO: IL CASTELLO DEI DESTINI INCROCIATI

Venerdì 22 ore 17:00 - STEFANO ADAMI: CALVINO E L'OULIPO

Venerdì 29 ore 17:00 - ANIMA SCENICA: FIABE ITALIANE