Letture musicali nelle biblioteche della Rete Grobac. Si parte il 1 febbraio

Un progetto organizzato dalla Rete Grobac delle biblioteche di Maremma in collaborazione con l’associazione musicale Agimus



Quindici incontri che partiranno da Castiglione della Pescaia e finiranno a Monte Argentario, passando da Scarlino, Follonica, Massa Marittima, Roccastrada, Monterotondo Marittimo, Scansano, Manciano, Pitigliano, Capalbio, Orbetello, Arcidosso e Grosseto, Magliano in Toscana.

Grosseto: Si alzerà mercoledì 1 febbraio il sipario sul progetto “Letture musicali”: una serie di incontri durante i quali diversi musicisti presenteranno brani musicali ispirati o tratti da opere letterarie, raccontando il legame tra le due forme di arte. Gli eventi, gratuiti, sono organizzati dalla Rete Grobac delle biblioteche di Maremma, in collaborazione con l’associazione musicale Agimus, e saranno ospitati in molte delle biblioteche comunali che fanno parte della Rete. Gli incontri partiranno dalla biblioteca di Castiglione, mercoledì 1 febbraio, per concludersi il 31 marzo nella biblioteca di Monte Argentario. In due mesi, oltre a Castiglione e Monte Argentario, i quindici eventi passeranno da Scarlino, Follonica, Massa Marittima, Roccastrada, Monterotondo Marittimo, Scansano, Manciano, Pitigliano, Capalbio, Orbetello, Arcidosso e Grosseto, Magliano in Toscana.

“Attraverso questo progetto – spiegano Emiliano Rabazzi ed Elena Nappi, rispettivamente presidente della Rete Grobac delle biblioteche di Maremma e coordinatrice degli eventi di Rete - la musica diventa un veicolo per promuovere anche la poesia e, più in generale, la lettura sul nostro territorio. I luoghi della Rete, invece, diventano punti di riferimento per gli utenti portando in giro per la nostra provincia non solo i volumi della Rete ma anche gli eventi, le attività e gli appuntamenti che stiamo organizzando. Un binomio perfetto che vogliamo continuare a far crescere”.





Per raccontare in musica i testi scritti di alcuni tra i più grandi poeti, i musicisti utilizzeranno strumenti musicali quali la chitarra, il pianoforte, il clarinetto, il violino, l’arpa, il liuto e il sassofono.

“La lettura di uno spartito musicale attraverso il suono di uno o più strumenti – dice Gloria Mazzi, direttore artistico e presidente Agimus Grosseto - ovviamente necessità della conoscenza di questo linguaggio, ma l’ascolto del suono che lo strumento emette è fruibile a chiunque si metta all’ascolto. Questo progetto vuol portare a conoscenza di chi ama la lettura alcuni autori che hanno associato i loro scritti ai brani musicali o viceversa. Ogni musicista eseguirà uno o più brani collegati ad alcuni letterati quali Petrarca, Neruda, Ramuz, Poliziano ed altri. In qualità di presidente dell’associazione Agimus Grosseto, sono ben felice di proporre questi concerti calibrati per il contesto dove verranno eseguiti. Nella speranza che questa nuova proposta possa incontrare il favore dei frequentatori della biblioteca, che mettono la lettura in un posto primario nella propria giornata. Ringrazio la Rete delle biblioteche per il nostro coinvolgimento e per l’organizzazione, il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, ed il direttore della biblioteca di Castiglione della Pescaia, Patrizia Guidi ed il presidente Emiliano Rabazzi”.

Si comincia mercoledì 1 febbraio alle ore 18, nella biblioteca di Castiglione della Pescaia, con la chitarra di Francesco De Luca che accompagnerà le letture tratte dalle opere di Juan Ramon Jimenz. Lo stesso appuntamento farà tappa giovedì 2 febbraio, alle ore 18, nella biblioteca di Scarlino e venerdì 3 febbraio, sempre alle 18, nella biblioteca di Follonica.

Il 21 febbraio nella Biblioteca di Massa Marittima, alle ore 18.30, si esibirà il Trio dell’Accademia Amiata che accompagnerà le letture di Charles Ferdinand Ramuz, mentre Agnese Contadini accompagnerà Pleshcheyev, Leconte de Lisle e Ludwig Christoph Heinrich Holty il 22 febbraio alle 18 a Monterotondo Marittimo, il 23 febbraio a Roccastrada e il 24 febbraio a Scansano. Il 7 marzo alle 18 a Manciano sarà Francesco De Luca con la sua chitarra a raccontare Juan Ramon Jimenez, mentre l’8 marzo a Pitigliano, alle 18.30, si esibirà il Trio Summit sulle parole di Pablo Neruda. Il 9 marzo a Capalbio, alle 18, Luca Provenzani accompagnerà le letture di Agnolo Poliziano, mentre il 10 marzo ad Orbetello, sempre alle 18, sarà la volta del Trio dell’Accademia Amiata che accompagnerà le letture di Charles Ferdinand Ramuz. Il 28, 29, 30 e 31 marzo, rispettivamente ad Arcidosso, Grosseto, Magliano in Toscana e a Porto Santo Stefano, sempre alle 18, saranno Ardens, Rook e Tarsi a raccontare musicalmente Francesco Petrarca.

Cos’è la Rete delle biblioteche di Maremma

Grobac, la Rete delle biblioteche di Maremma, è composta da biblioteche di enti pubblici, istituti culturali, fondazioni, istituti scolastici e da archivi storici della provincia di Grosseto. I soggetti che compongono la rete sono 30 e hanno come fine ultimo la crescita culturale collettiva.

Della Rete fanno parte le biblioteche comunali di Grosseto, Roccastrada, Castiglione della Pescaia, Scansano, Scarlino, Pitigliano, Manciano, Orbetello, Monterotondo Marittimo, Monte Argentario, Massa Marittima, Magliano in Toscana, Capalbio, Gavorrano, Follonica, Arcidosso, Castell’Azzara. Della Rete fanno parte anche il Polo liceale di Grosseto, il Liceo Rosmini di Grosseto, l’Isis Da Vinci-Fermi di Arcidosso, la Biblioteca delle Muse di Saturnia, il Maam di Grosseto, il Museo di storia naturale di Grosseto, l’Isgrec di Grosseto, il Polo Clarisse arte di Grosseto, la Fondazione Bianciardi di Grosseto, la Camera di commercio di Grosseto, l’archivio storico Imberciadori di Castel del Piano, la Fondazione Santa Fiora Cultura e la Biblioteca Zikhang di Merigar di Arcidosso.

Per informazioni sugli eventi “Letture musicali” è possibile contattare la biblioteca comunale di Castiglione della Pescaia all’indirizzo mail biblioteca.comunale@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.