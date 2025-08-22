Letteratura & Teatro: successo per la quarta edizione

Alla Rocca Pisana oltre 1.600 presenze in sei spettacoli, 14 artisti protagonisti della rassegna

Scarlino: La quarta edizione di Letteratura & Teatro si chiude con un bilancio molto positivo: sei spettacoli, oltre 1.600 presenze e 14 artisti che hanno animato le serate estive alla Rocca di Scarlino. La rassegna, diretta da Giacomo Moscato e promossa dal Comune di Scarlino, si conferma così uno degli appuntamenti culturali più attesi e apprezzati del territorio.

«La rassegna ha dimostrato, per il quarto anno consecutivo, che la letteratura può diventare un'esperienza strepitosa e coinvolgente – sottolinea il direttore artistico Giacomo Moscato –. Grazie alle tecniche comunicative ed espressive del teatro e alla capacità emozionale della musica, i testi letterari, nelle sue varie declinazioni, hanno preso vita sulle tavole del palcoscenico della Rocca di Scarlino, entusiasmando il pubblico di ogni serata».

Grande soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione comunale. «Sono estremamente orgoglioso e soddisfatto del successo di questa quarta edizione della rassegna Letteratura & Teatro – dichiara il vicesindaco con delega alla Cultura Michele Bianchi –. I numeri parlano chiaro: oltre 1.600 presenze in soli sei spettacoli dimostrano la qualità e l’attrattiva di una formula che, unendo letteratura, teatro, musica e cultura popolare, riesce a conquistare un pubblico vasto ed eterogeneo. Questa manifestazione si conferma un appuntamento culturale di rilievo per il nostro territorio, capace di rendere i grandi testi letterari accessibili e vivi, grazie all’impegno e alla passione di artisti straordinari. Ringrazio di cuore il direttore artistico Giacomo Moscato e tutti i 14 artisti che hanno contribuito a rendere possibile questa magia, portando sul palco della Rocca un’esperienza davvero indimenticabile».