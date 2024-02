Lettera aperta del sindaco Vivarelli Colonna sugli scontri nella manifestazione pro Palestina a Pisa

Vivarelli Colonna: "Quanto avvenuto è la prova che è assolutamente sbagliato minimizzare e semplificare eventi di questo genere riducendo tutto a un presunto tentativo di soffocare il legittimo dissenso come i media strumentalmente stanno tentando di fare in queste ore."



Grosseto: Il fenomeno delle infiltrazioni dei professionisti del disordine in ogni genere di manifestazioni di dissenso è purtroppo cosa nota ormai e profondamente radicata. Quindi unendomi alle parole di Lorenzo Caronia, il segretario provinciale della FCP polizia di Stato di Pisa, esprimo tutta la mia solidarietà nei confronti di tre poliziotti che sono stati feriti durante l'espletamento del loro servizio d’ordine di cui la stampa locale, regionale e nazionale non ha fatto menzione. In quell’occasione diversi partecipanti hanno tentato di sfondare il cordone di polizia che impediva loro l’ingresso in piazza dei Cavalieri schiacciando i colleghi contro il blindato. Rinnovo quindi la piena solidarietà ai nostri agenti e rivolgo un pensiero ai giovani che hanno tutta la legittimazione della propria volontà di esprimere le loro idee legalmente e in maniera autorizzata dicendo loro che è fondamentale, però, non cadere nella trappola di chi strumentalizza riducendo tutto a un improponibile schema secondo cui le istituzioni e chi le rappresenta opererebbero per soffocare volontà e libertà".

Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto