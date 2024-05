Leonello Corridori sarà il nuovo tecnico della Pallavolo Grosseto

Grosseto: Arriva un nuovo Tecnico nella Pallavolo Grosseto, classe 1974, babbo di Giulia, centrale della squadra.

Leonello Corridori inizia a giocare giovanissimo e prosegue fino a gareggiare in serie C. Inizia ad allenare nella Società Grosseto Volley dal 2012 al 2017 per poi passare nella Società dei vvf seguendo i gruppi amatoriali uisp dal 2018 al 2021 per poi approdare all’invicta di Grosseto dove ha seguito i gruppi under 14 e under 16 ottenendo nella stagione 2022/23 un ottimo secondo posto nel Campionato provinciale, terzo posto nel Regionale e vincendo il titolo in questa Stagione sia in under 14 che in under 16 e arrivando al quarto posto nel Regionale vinto da Firenze.

Abbiamo chiesto a Leonello il perché di questa decisione, perché ha deciso e scelto di venire in Pallavolo Grosseto: “Quando si lascia una Società e si approda ad un’altra lo si fa per svariati motivi... io mi aspetto da questa nuova esperienza e da Pallavolo Grosseto che per me è una nuova Società ma che di fatto conosco molto bene perché ho anche mia figlia che ci gioca, è di avere la possibilità di valorizzare finalmente la Pallavolo in tutti i suoi aspetti soprattutto come sport per tutti, per tutte quelle bimbe o ragazze che iniziano più tardi e che possano e devono comunque avere la possibilità di giocare, di divertirsi e di crescere fino anche ad arrivare ad avere la possibilità concreta di giocare nei Campionati federali fipav laddove se ne creino le possibilità. Credo fermamente che in una Società dove si fa solo ed esclusivamente Pallavolo femminile come Pallavolo Grosseto, dove c’è una struttura organizzativa forte e strutturata, sia possibile e per questo darò il massimo con la mia esperienza, voglia di far bene e passione spostiva”

Leonello andrà a seguire e dirigere l’intero settore amatoriale e la Società lo ringrazia per aver scelto e condiviso il progetto sportivo che inizierà con gli Open Day dedicati a ragazze nate tra il 2007 e il 2014 che si svolgeranno Lunedì 3 e Lunedì 10 Giugno dalle ore 17 alle ore 19 al Palazzetto Atleti azzurri d’Italia. Buon lavoro Leonello!