Leonardo Paladini pugile della Fight Gym Grosseto si aggiudica il Torneo Mura

Grosseto: A Roccaforte di Mondovì, domenica 8 giugno, si è concluso il "Torneo Nazionale Alberto Muro", indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana per conoscere i pugili emergenti nelle categorie giovanili e ancora una volta la Fight Gym di Grosseto ha piazzato sul gradino più alto del podio uno dei propri giovani pugili. Leonardo Paladini, under 17 categoria kg.60 si è aggiudicato la finale vincendo ai punti contro l’emiliano Zoran Suljic al termine di tre combattute riprese ove l’allievo del maestro Raffaele D’Amico ha imposto la sua tecnica e ritmo forsennato al mai domo avversario. Grande soddisfazione per il presidente Amedeo Raffi e tutto l’entourage del sodalizio per questo risultato che proietta il giovane pugile ai vertici della categoria dandogli la possibilità di raggiungere quella maglia azzurra tanto agognata a compenso di quei sacrifici sagrifici giornalieri che affronta per raggiungere, accompagnato dal padre, da Piombino, la palestra di via Della Repubblica.