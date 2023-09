Leonardo Balli alla conquista della cintura tricolore dei supermedi

Monteriggioni: Venerdi 29 settembre 2023 a Monteriggioni (Siena) Leonardo Balli, talento del pugilato fiorentino, in forza al team della Promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, affrontera’ Simone Bicchi per il Campionato Italiano dei pesi supermedi. Il pugile Balli dopo aver fatto un bel percorso nella carriera dilettantistica , passato nei professionisti vanta 9 match disputati. “Tecnicamente forte ,’ un mancino molto rapido che puo’ boxare in guardia normale”, afferma il suo maestro Ivano Biagi ex pugile professionista che nel 1995 e’ stato campione italiano dei pesi supermedi, proprio con i colori del Team grossetano Conti Cavini ” stiamo continuando la preparazione pugilistica e crediamo di portare questa importante cintura a casa” – conclude - Biagi.



Ottimista anche la sua manager Monia Cavini – “Conosciamo bene il valore di Simone Bicchi, che e’ stato in passato nel nostro team, prima che si trasferisse a Civitavecchia, ma Leonardo balli ha tutte le carte in regola per conquistare l’ambito titolo italiano “