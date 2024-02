Lella Costa e Elia Schilton agli Industri con “Le nostre anime di notte”

Grosseto: Lella Costa e Elia Schilton venerdì 16 febbraio saliranno sul palco del Teatro degli Industri con “Le nostre anime di notte”. Un altro attesissimo appuntamento della stagione teatrale promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana spettacolo onlus: in scena l’adattamento teatrale di Emanuele Aldrovandi del romanzo di Kent Haruf “Le nostre anime di notte”. Lo spettacolo è sold out.

Lella Costa e Elia Schilton incarnano Addie e Louis, la loro dolcezza e la poesia di questa storia, con la luce e il garbo che richiede, regalando agli spettatori la possibilità di ascoltare le loro conversazioni e avere il privilegio di vedere compiersi l’unione delle loro anime. Addie e Louis, entrambi vedovi ultrasettantenni, che vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni, perché Addie era una buona amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis. I due non si frequentano fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta spiazzante, lo invita ad andare da lei per dormire insieme perché dopo la scomparsa del marito ha difficoltà ad addormentarsi. Non si tratta di una proposta erotica, ma di un invito per condividere ancora una volta con un’altra persona quell'intimità notturna fatta soprattutto di chiacchierate nel buio prima di cedere al sonno. Ma la società non è pronta a concedere a chi entra nel terzo tempo della vita un sogno romantico.

Lo spettacolo ha la regia di Serena Sinigaglia, le scene sono di Andrea Belli, i costumi di Emanuela Dall'aglio, il disegno luci di Roberta Faiolo, l’assistente alla regia è Michele Iuculano e le scelte musicali sono di Sandra Zoccolan, la produzione è del Teatro Carcano/Mismaonda.