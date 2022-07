annuncio Politica Legnaioli (Lega), stipendi da fame per lavoratori toscani 13 luglio 2022

Redazione Roma: "La foto scattata da Ires Toscana sugli stipendi da fame nel nostro territorio è drammaticamente nitida. 600 mila poveri, quattro su dieci al di sotto dei 12mila euro lordi l'anno: bastano questi dati per rendersi finalmente conto della situazione emergenziale dal punto di vista salariale in cui versano i toscani, che sono e restano gran lavoratori. Questo è più di un campanello d'allarme. E' l'ennesima conferma che occorre assolutamente abbassare il carico fiscale e le tasse, tagliare il cuneo fiscale, introdurre un nuova pace fiscale con rateizzazioni e rottamazione delle cartelle esattoriali al di sotto dei 10mila euro, contrastare la precarietà con interventi profondi. Le famiglie toscane non meritano una situazione del genere. Obiettivi che non si raggiungono di certo con il Reddito di cittadinanza o i bonus, ma con interventi strutturali da mettere in campo subito". Così la deputata della Lega Donatella Legnaioli, membro della commissione Lavoro della Camera.





