Legge regionale Oss, la soddisfazione del sindaco Vivarelli Colonna

Grosseto: L'approvazione all'unanimità della legge regionale che proroga la graduatoria degli operatori socio sanitari (Oss) finché non uscirà la nuova del concorso indetto da Estar, premia anche il lavoro degli Enti locali che, da tanto tempo, hanno affiancato coloro che protestavano e che, con sacrificio e con impegno, erano risultati idonei e rischiavano di veder vanificare tutto quanto. Già nel maggio 2023 il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna aveva incontrato insieme al consigliere regionale Andrea Ulmi, che lo aveva sensibilizzato sul tema, una rappresentanza di grossetani che rischiavano di veder scadere la graduatoria triennale, senza aver avuto l'opportunità di essere assunti.

Un'istanza che il consigliere Ulmi aveva poi portato, in accordo con il sindaco, in Consiglio regionale e che aveva visto accordare una prima proroga. Momenti di confronto tra l'amministrazione comunale di Grosseto e gli Oss sono proseguiti nel corso del tempo e oggi la nuova legge viene accolta con grande favore dal Comune di Grosseto, anche perché si riesce a raggiungere un equilibrio tra il diritto di chi, nel 2021, aveva partecipato alla selezione risultando idoneo e chi, in quell'occasione, non lo aveva fatto o non ne aveva ancora i titoli, ma avrà comunque la possibilità di partecipare al nuovo concorso che verrà bandito da Estar. Ricordiamo come al momento della formazione della graduatoria, nel 2021, fossero risultati idonei oltre 2000 operatori socio sanitari e dopo tre anni 1600 di loro risultassero ancora in graduatoria senza aver raggiunto uno sbocco occupazionale. Da dati elaborati dall’assessorato regionale alla Sanità in tutta la Toscana è prevista l'assunzione ancora di 190 Oss nel corso del 2025. L'auspicio dell'amministrazione comunale è che possano entrare al lavoro il numero più alto possibile di operatori socio sanitari, ma è anche quella che la legge possa sbloccare le graduatorie in scadenza anche delle altre professioni del mondo sanitario che sono ventiquattro in totale, di cui otto del personale di comparto e sedici di quello dirigente. Il sindaco Vivarelli Colonna continuerà a confrontarsi con tutte le componenti coinvolte per arrivare alla massima soddisfazione delle aspettative di chi ancora oggi si trova nella graduatoria.