“Legami e legature”, presentazione del libro sulla storia dell’azienda Lem

Arezzo: Lunedì 27 febbraio alle ore 17:00 presso la Delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud si terrà la presentazione del libro “LEGAMI E LEGATURE”, una storia di Lem, l’azienda di Bucine (AR), nata nel 1974 e diventata riferimento mondiale per i trattamenti galvanici nel settore dell’alta moda.

Il volume, scritto da Letterio Scopelliti, giornalista, scrittore e fotoreporter, è appunto una storia della Lem che parla di persone, di imprese e di come l’integrazione può contribuire alla crescita delle aziende e dei territori. Saranno presenti Daniele Gualdani e Srithi Islam, protagonisti del libro. “A volte bisogna crederci un po’ di più nelle cose impossibili, provarci davvero, proprio come hanno fatto Daniele e Srithi, perchè qualche volta porta a risultati inaspettati. Questa non è una storia classica di una impresa, ma un viaggio di legami e legature tra il gruppo Lem Industries e Srithi Legatoria, bengalese. Qui la responsabilità ha lavorato e continua a lavorare dentro e fuori le mura della fabbrica. Ecco il nuovo dna dell’imprenditoria italiana nato a Valdarno, terra antica di industrializzazione in Toscana. Il libro è nato qui e promette di essere presentato e conosciuto in Italia. Pagine da cui emerge un messaggio di integrazione e inclusione non solo umana ma anche manageriale. Un modello di vocazione per giovani imprenditori italiani. Pagine che custodiscono anche il racconto della sorprendente storia di una donna coraggiosa che ce l’ha fatta, imponendosi ed elevandosi rispetto agli abissi di difficoltà che può vivere una immigrata in Italia dal Bangladesh”.

L’evento è aperto al pubblico previa registrazione al link entro il prossimo 24 febbraio.