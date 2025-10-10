Legambiente, Puliamo il Mondo in Maremma: ieri Seggiano, oggi Gavorrano, le scuole protagoniste della cura ambientale

Dai banchi di scuola alle strade del paese: la Maremma protagonista della campagna di Legambiente per educare al rispetto dell’ambiente e della comunità

Gavorrano: Puliamo il mondo, la campagna nazionale di Legambiente dedicata alla cura degli spazi comuni ha fatto tappa in Maremma. Dopo l’iniziativa di ieri a Seggiano, oggi a Gavorrano bambine e bambini delle scuole, insieme alle educatrici e ai volontari di Festambiente, hanno raccolto rifiuti e ripulito aree pubbliche, trasformando una mattinata di impegno civico in un’occasione di educazione ambientale.

L’iniziativa – che si inserisce nel calendario locale del festival nazionale di Legambiente – ha visto l’impegno diretto dei più giovani: dotati di sacchetti, guanti e tanta energia, i partecipanti hanno ripulito aiuole, cortili scolastici, marciapiedi e spazi verdi cittadini, raccogliendo rifiuti abbandonati quali plastica, carta, lattine e oggetti vari.

La giornata ha avuto momenti di condivisione e riflessione, con interventi sul significato del prendersi cura del proprio ambiente, rispettando gli spazi comuni e promuovendo buone pratiche quotidiane per ridurre l’impatto dei rifiuti.





Nell'ambito di queste importanti iniziative, è stata colta l'occasione per promuovere progetti di rilevanza internazionale. Tra questi, l'iniziativa Parcce Erasmus+ che si concentra sulla risposta alle sfide del cambiamento climatico nel Mediterraneo. Il suo obiettivo è fornire un'istruzione di qualità sulle questioni legate al clima, sviluppando e testando materiali didattici tradizionali e innovativi, coinvolgendo sia gli insegnanti che gli studenti in esperienze di apprendimento significative e pratiche.

“Puliamo il mondo - ha dichiarato Angelo Gentili, componente della segreteria nazionale di Legambiente - non è solo un gesto simbolico di pulizia, è un atto concreto di cittadinanza e responsabilità collettiva. Coinvolgere le scuole significa seminare consapevolezza: quando bambine e bambini imparano che ogni gesto conta, stiamo costruendo una comunità più attenta, rispettosa e resiliente. È proprio da queste azioni che può nascere un clima di pace ambientale e culturale, in cui tutti siamo chiamati a contribuire. Ringrazio le scuole, le educatrici e tutti i volontari che oggi hanno fatto la differenza sul territorio maremmano.”

L’azione odierna a Gavorrano si affianca a quella di ieri a Seggiano, consolidando così l’impronta locale di Puliamo il Mondo, che attraverso appuntamenti diffusi sul territorio mira a coinvolgere le comunità in una campagna che va ben oltre la raccolta dei rifiuti: è una sfida educativa, culturale e ambientale. Nei prossimi giorni, altri appuntamenti in calendario.







