Legalità e trasparenza d’impresa e sistema video allarme antirapina: sottoscritti due protocolli

Grosseto: Sono stati siglati questa mattina, 20 febbraio, due importanti protocolli d’intesa nella sede dell’ufficio territoriale del Governo a Grosseto.

Il primo tra la Prefettura di Grosseto e la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno è volto a prevenire il pericolo d’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico sano. In particolare, la Camera metterà gratuitamente a disposizione della Prefettura e delle Forze di polizia la piattaforma informatica Regional Explorer (R.EX.), realizzata appositamente per l’antimafia a livello nazionale dalla società camerale InfoCamere, che offre informazioni finanziarie, societarie ed anagrafiche opportunamente elaborate e riferite agli operatori economici del territorio, in grado di coadiuvare le attività di analisi volte a verificare la sussistenza dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata.

“Con la banca dati del sistema camerale mettiamo a disposizione di Prefettura, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza dati e informazioni utili per agire tempestivamente a tutela del sistema economico territoriale e della legalità – ha detto il presidente della CCIAA, Riccardo Breda – La Camera prosegue con convinzione la collaborazione con i soggetti del territorio, anche per accrescere nella provincia di Grosseto il livello della prevenzione antimafia”.

“Con la stipula di questo protocollo – ha detto il Prefetto, Paola Berardino - potremo disporre di uno strumento di analisi in più, importante per intercettare, e dunque prevenire, le possibili ingerenze illecite della criminalità organizzata nel sistema economico provinciale. Infatti, un’efficace prevenzione non può prescindere dalla conoscenza delle dinamiche societarie e dei collegamenti che una determinata realtà aziendale sviluppa con altri operatori economici. L’applicativo messo a disposizione dalla Camera di Commercio contribuirà anche nella tutela degli investimenti legati all’attuazione del PNRR, obiettivo prioritario del Paese”.

Un ulteriore protocollo è stato firmato dalla Prefettura, dalla Camera di Commercio e dalle associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e CNA di Grosseto. Questo accordo sul sistema di video-allarme antirapina dà attuazione a livello locale al Protocollo Quadro nazionale sottoscritto dal Ministero dell’Interno: obbiettivo è favorire la massima diffusione e lo sviluppo operativo del sistema che consentirà alle Forze di Polizia di ottenere segnalazioni di allarme, nonché la visione e l’eventuale controllo delle immagini provenienti dai sistemi di videosorveglianza installati negli esercizi commerciali e le imprese aderenti all’iniziativa. Il sistema sarà in grado di collegare direttamente i sistemi di videosorveglianza installati nei negozi e nelle aziende con le sale e le centrali operative delle Forze di Polizia, trasmettendo le immagini in tempo reale.