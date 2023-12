LEGA: Votato convintamente lo schema di bilancio dell'assessore Rusconi

“Ora diamo il via ad un tavolo permanente in sede politica che affronti ogni dettaglio riguardante le future manovre”



Grosseto: La Lega, preso atto dello schema redatto dall'Assessore, quest'oggi in Consiglio Comunale ha inteso esprimere voto convintamente favorevole sostenendo l'approvazione del bilancio di previsione 2024. Tuttavia, essendovi numerose partite sulle quali intendiamo portare ulteriori contributi tesi al miglioramento dell'intero quadro degli assetti comunali di bilancio, quali costi TARI, spesa sociale e per servizi educativi nonché sull'indebitamento dell'ente, dall'inizio del 2024, come gia' fatto presente all'Assessore, solleciteremo l'intera coalizione affinché il tema dei conti sia costantemente oggetto di incontri in sede politica in modo che sia attenzionata capillarmente, in seno alla maggioranza e concordemente con il Sindaco, ogni strategia utile e necessaria riguardo ai vari passaggi ed obiettivi strategici che ci attendono.