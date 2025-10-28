Lega Navale Italiana Follonica rinnova i propri organi sociali

Follonica: La Sezione della Lega Navale Italiana di Follonica ha rinnovato i propri organi sociali in occasione dell’Assemblea Elettiva dei Soci, svoltasi secondo le modalità previste dallo Statuto.

L’Assemblea ha eletto Claudio Vannini quale nuovo Presidente della Sezione per il prossimo triennio.

Nel suo intervento di apertura, Vannini ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, assicurando continuità nelle attività sportive e associative che caratterizzano la LNI Follonica, con l’intento di rafforzare ulteriormente la partecipazione dei soci e la presenza della Sezione sul territorio.

Consiglio Direttivo

• Presidente — Claudio Vannini

• Chirici

• Lucifora

• Bartalotta

• De Petrillo

• Cipriani

• Meciani

• Gemignani .

• Barbi

Consiglieri supplenti: Tosi – Spanu – Maddalena A.

Collegio dei Revisori dei Conti

• Pacenti

• Nobili

• Gherardi

Collegio dei Probiviri

• Braccini

• Giudici

• Bilancini

La Sezione rivolge un sentito ringraziamento a tutti i soci che hanno partecipato all’Assemblea, confermando una volta di più il valore della partecipazione attiva alla vita associative e alla governance della Lega Navale Italiana – Follonica.

foto di repertorio