Lega, FDI, FI su polizia municipale e sicurezza a Follonica

Follonica: «Una frase che si commenta da sé e la dice lunga sulla cultura della sicurezza di questa amministrazione comunale. La stagione turistica - si legge nella nota di Lega, FdI e FI -, anche se condizionata dal maltempo, è iniziata da diverse settimane e nulla, ad oggi, è stato fatto per rafforzare il comando di polizia municipale.

Follonica, soprattutto il fine settimana, quadruplica le presenze e gli operatori a disposizione restano gli stessi. Un numero insufficiente anche nel periodo invernale, ben lontano dai livelli di qualche decina di anni fa.

Già nel 2022 gli agenti di polizia stagionali assunti sono stati cinque mentre negli anni passati hanno sfiorato le dieci unità.

Siamo arrivati ormai alle porte del mese di luglio senza che il Corpo di polizia municipale sia stato doverosamente rafforzato.

Siamo di fronte ad un autentico disastro sul fronte della sicurezza in un periodo che meriterebbe uno sforzo e un'attenzione totale nel contrastare gli scontri, gli atti di violenza, i furti domestici ed ogni altro atto contro la convivenza civile che, purtroppo, vede in estate un aumento della piccola microcriminalità.

In una città come Follonica gli agenti stagionali , dovrebbero essere assunti già da aprile ma ci saremmo accontentati di vedere rafforzata la Municipale già qualche settimana fa come hanno fatto molti altri comuni della zona.

Ma non è finita qua poiché oltre gli agenti stagionali avrebbero già dovuto prendere servizio i tre agenti a tempo indeterminato sbandierati da mesi dalla Giunta, necessari a rafforzare il Comando, ma purtroppo dopo anni di promesse ad oggi si è perso ogni traccia.

Di fronte a certi ritardi e lacune la responsabilità non può essere attribuita soltanto agli amministratori ma soprattutto in modo particolare al Segretario Comunale anche in qualità di responsabile del personale.

A questo punto chiediamo che il Sindaco prenda in mano la situazione ed assuma i dovuti provvedimenti.

La stagione turistica è iniziata con la sicurezza ridotta al lumicino con il timore che non si possano contrastare efficacemente gli atti a danno delle cose e soprattutto delle persone e per di più con il rischio di non avere il personale sufficiente per il carnevale estivo; se già lo scorso anno con gli stagionali infatti il comando rimase chiuso per mancanza del personale, figuriamoci questo anno».