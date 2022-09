Lega, Carlo Quintavalle è il nuovo coordinatore di Monterotondo

E' stato nominato dal segretario delle Colline Metallifere Daniele Brogi



Grosseto: Carlo Quintavalle è il nuovo coordinatore politico della Lega-Salvini Premier del comune di Monterotondo. La nomina è stata effettuata dal segretario della sezione Colline Metallifere, che comprende i comuni di Massa Marittima, Montieri, Monterotondo e Scarlino, del partito Daniele Brogi. "Carlo Quintavalle è persona di grande esperienza politica - commenta Brogi- conosciuto e stimato a Monterotondo.

La Lega, con questa nomina, vuole essere ancor più presente e capillare sul territorio collinare in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre, ma anche per costruire un percorso di centrodestra che, soprattutto nel Comune di Monterotondo, negli ultimi anni è mancato e dove, invece, i risultati delle varie consultazioni, regionali, politiche ed europee hanno detto che non solo è presente, ma che è anche forte nei numeri. Da qui la necessità di individuare persone serie e motivate, come Carlo Quintavalle, che possano dare prospettive e radicamento alla Lega ed a tutta l'alleanza per il futuro".