Lega: appuntamento con Matteo Salvini ad Arezzo

Arezzo: "Il leader della Lega, Matteo Salvini, giovedì 8 sarà ad Arezzo in Piazza Risorgimento. "All' appuntamento, in programma, per le ore 17.30, saremo tutti presenti per dare voce alla voglia di cambiamento e smascherare le bugie della sinistra.

La Lega propone soluzioni concrete per far fronte alla crisi energetica e aiutare famiglie e imprese vessate dalla scure degli aumenti, al contrario di chi si traveste da demagogo solo per puntare alle tasche degli italiani e ai loro risparmi". Così in una nota i candidati della Lega alle elezioni politiche per la provincia di Arezzo: Tiziana Nisini, Mario Lolini, Claudio Borghi, Mario Agnelli, Cinzia Santoni.