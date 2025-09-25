Lega Amiata: "Sindaco di Castell’Azzara si scopre improvvisamente paladino della geotermia"

Amiata: "Dopo aver tradito i propri elettori candidandosi con Eugenio Giani, il sindaco di Castell’Azzara si scopre improvvisamente paladino della geotermia. Ma ci chiediamo: con quale fine?" È il quesito che si pone Gilberto Alviani segretario della Lega sezione amiata e di tutto il direttivo amiatino.

"Sull’Amiata gli impianti geotermici già pesano in maniera significativa, con dubbi mai del tutto chiariti sull’impatto reale sulla salute e sull’ambiente. In questo contesto, stupisce e preoccupa che un sindaco, che dovrebbe avere come priorità la salvaguardia del territorio e dei cittadini, decida invece di rilanciare l’idea di nuovi investimenti nel settore. La nostra sezione è sempre stata chiara su questo punto." Continua la nota della Lega Amiata

"Quando il sindaco parla di “ricadute sul territorio”, a cosa si riferisce? Alla piscina geotermica a Santa Fiora che da anni aspetta ancora di essere completata? O forse all’idea di trasformare l’Amiata in un polo geotermico sempre meno ospitale per chi ci vive e per chi vorrebbe investire in turismo e sviluppo sostenibile?" Chiede Alviani. Noi della Lega Amiata chiediamo chiarezza e trasparenza: i cittadini di Castell’Azzara hanno il diritto di sapere se le ultime dichiarazioni del loro sindaco aprono davvero la strada a nuovi impianti, con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe" conclude il comunicato della Lega.