Lega, Alessandro Bragaglia è il nuovo segretario comunale

Eletto anche il nuovo direttivo.



Grosseto: Alessandro Bragaglia è il nuovo segretario della sezione di Grosseto della Lega Salvini Premier. Il congresso, che coinvolgeva i militanti dei comuni di Grosseto, Campagnatico, Scansano e Civitella Paganico ha eletto anche il direttivo di otto membri che accompagneranno Bragaglia nei prossimi anni alla guida del Carroccio del capoluogo e dei comuni limitrofi: Gino Tornusciolo, Chiara Vazzano, Lucia Morucci, Sara Minozzi, Andrea Di Meglio, Luca Grisanti, Ludovico Baldi, Arturo Bartoletti.





A presiedere l’assise l’ex consigliere regionale Roberto Biasci, coadiuvato dall’assessore all’ambiente di Siena Silvia Buzzichelli. Un momento importante che ha evidenziato la grande unità della Lega grossetana, con la scelta di convergere sulla candidatura unica di Bragaglia e su una squadra di otto nomi per altrettanti posti nel direttivo. “Sono molto felice – ha affermato un commosso il neosegretario, leghista storico e attuale capogruppo in consiglio comunale a Grosseto dopo un periodo da consigliere a Civitella Paganico- perché i militanti hanno visto in me il candidato unitario e, soprattutto, ho accettato perché anche per il direttivo si sono messe a disposizione persone che hanno sempre dato molto a questo partito, sia nel passato che nel presente. Il mio obiettivo è quello di mantenere, e se possibile migliorare, i risultati raggiunti negli ultimi anni nel Comune di Grosseto. Per farlo voglio proseguire nel percorso condiviso abbiamo portato avanti come Lega sul territorio. Quella di Grosseto sarà una sezione aperta a tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo e confrontarsi con noi. Gli eletti avranno un ruolo fondamentale di raccordo con i cittadini e i militanti.

La vita in sezione deve anche essere caratterizzata dalla formazione dei giovani e futuri dirigenti o eletti e mi piacerebbe poter creare un circolo culturale cittadino. Nel breve termine le nostre energie saranno impegnate tutte nella prossima campagna elettorale”. Un augurio a Bragaglia e ai nuovi eletti del direttivo è giunto dal commissario provinciale Andrea Ulmi, che aveva anche l’interim della sezione comunale. “Alessandro Bragaglia – sostiene - è una persona che è sempre stata in prima linea. Leghista storico maremmano, capogruppo in consiglio comunale e professionista serio e preparato, che, sono convinto, saprà guidare con serietà e autorevolezza la nostra sezione. Un complimento ed un augurio a lui e agli otto membri del direttivo, persone meritevoli che in questi anno hanno dato tanto, in vari ruoli, al partito". Soddisfatto anche il commissario regionale Mario Lolini. "A livello regionale – spiega Lolini- abbiamo già effettuato il 65 per cento dei congressi e la Toscana è una delle Regioni che ne hanno fatti di più. Congratulazioni e un augurio di buona lavoro ad Alessandro Bragaglia e ai componenti del direttivo che entrano in carica in un momento cruciale, con le elezioni politiche che dovranno condurre il centrodestra alla guida del Paese".