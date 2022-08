Le voci della storia, rassegna del Comune ideata da Massimo Cardosa

Manciano: Al via "Le voci della storia 2022", la rassegna del Comune di Manciano ideata da Massimo Cardosa, organizzata da Musei Civici della Comunità Mancianese e Biblioteca Comunale Antonio Morvidi con la partecipazione di Teatro Studio Grosseto e Circolo Arci Manciano. Il prossimo appuntamento è venerdì 2 settembre ore 17.00 a Le Stanze, in via Cavour 6, nel centro storico di Manciano:

Pierangelo Lusini presenta il suo libro "Uomini e bestiami nella Maremma dei Paschi. Il processo al cavallaro Pietro di Mariano da Manciano" (ed. Associazione di Studi Storici Elio Conti, 2019). Saranno presenti Andrea Zagli e Andrea Barlucchi dell'Università di Siena.

"Lo studio di un processo per corruzione intentato nel 1578 contro il mancianese Pietro di Mariano, funzionario dell'Ufficio dei Paschi di Siena, è stata l'occasione per ricostruire non solo i rapporti fra centro e periferia, fra la città e il suo contado, fra Siena e la Maremma, ma il piccolo cosmo di una comunità lontana nel tempo: è la vita quotidiana della Manciano del Cinquecento che emerge dalle pagine del libro di Lusini. Una cucina semioscura dove viene sottoscritto un attestato in una casa in pietra di Manciano, in cui immaginiamo gli odori del cibo e il focolare acceso; una cavalcata all’aperto nell’aria primaverile in cui due persone si scambiano confidenze; un branco di bestiame che si fa fatica a tenere insieme sul sentiero e da cui qualche bestia inquieta si allontana continuamente, nonostante – immaginiamo - l’abbaiare dei cani e l’agitazione dei ‘vergari’"... (dalla Presentazione di Andrea Zagli)