“Le voci della storia” omaggiano la tradizione musicale locale

Sabato 28 giugno un viaggio nella storia musicale del territorio, tra bande, maestri e memoria collettiva

Manciano: In attesa del Manciano Street Music Festival, che si terrà dall’11 al 20 luglio, le “Voci della Storia 2025” proseguono con un appuntamento speciale dedicato a una delle espressioni più autentiche e radicate del patrimonio culturale mancianese: la musica. Sabato 28 giugno 2025, alle ore 18.00, al Circolo Arci in via Marsala 103 a Manciano, si terrà l’incontro “La famiglia Chiti e la musica a Manciano”.

Sarà una conversazione guidata da Cristiano Bellezzi, con la partecipazione dell’Associazione musicale culturale “Diego Chiti”, per rendere omaggio a una famiglia che ha segnato profondamente la vita musicale del territorio. Fin dai primi anni dopo l’Unità d’Italia e per quasi un secolo, i Chiti hanno diretto bande, formato musicisti, animato feste e cerimonie, lasciando un’impronta indelebile nella memoria collettiva della comunità.

L’incontro fa parte del ciclo “Le Voci della Storia 2025 – La terra tra i due fiumi. Un patrimonio diffuso... come un museo”, promosso dal Comune di Manciano – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Museo diffuso della comunità mancianese, la Biblioteca comunale “Antonio Morvidi” e numerose realtà associative del territorio.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Un’occasione preziosa per riscoprire una pagina importante della storia locale, attraverso racconti, immagini e testimonianze, e per prepararsi all’atmosfera festosa del Manciano Street Music Festival con uno sguardo consapevole al passato. Per informazioni è possibile contattare il Museo diffuso della comunità mancianese al numero 0564 620532 o scrivere a museodiffuso@comune.manciano.gr.it, oppure rivolgersi alla Biblioteca Morvidi chiamando lo 0564 625829 o scrivendo a biblioteca@comune.manciano.gr.it.