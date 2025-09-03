Le voci della storia con il Teatro Studio alla Cooperativa Mazzolai

Un evento consigliato, nell'ambito di "Le voci della storia", rassegna di cultura, storia, arte e spettacolo, ideata nel 2019 dal direttore dei Musei Civici della Comunità Mancianese Massimo Cardosa.

Manciano: Sabato 6 settembre - Ore 17.30 - Località Marruchetone SR 74 Km 22 - Presso Cooperativa Agricola e Lavoro "Filippo Mazzolai" - Manciano. Teatro Studio Grosseto presenta: Il sale della terra. L'occupazione delle terre a Manciano tra lotte contadine e Riforma agraria. Con Daniela Marretti, Luca Pierini, Enrica Pistolesi e Mirio Tozzini. Musiche di Francesco Melani, regia di Mario Fraschetti.

--- ATTENZIONE --- Posti limitati, è richiesta la prenotazione ai seguenti contatti:

biblioteca@comune.manciano.gr.it - 0564625329

museodiffuso@comune.manciano.gr.it - 0564620532

La partecipazione è gratuita!

"La performance teatrale Il sale della terra, scritta e diretta da Mario Fraschetti su commissione della direzione della rassegna Le voci della storia, è una produzione targata Teatro Studio Grosseto e nasce da una ricerca ampia che prende le mosse da eventi storici mancianesi e dal panorama storico-politico e sociale italiano degli anni che vanno dal 1922 al 1953. Il titolo, così come una parte dei contenuti, è attinto dall'omonimo libro di Ettore Sanità, da scritti di Alfio Cavoli e da una serie di documenti prodotti sin dai primi anni Sessanta del Novecento. Un lavoro squisitamente teatrale, dal sapore brechtiano, sia nella forma stilistica che nell'ispirazione didattica E' più che esplicita la citazione del dramma di Bertolt Brecht La madre, in una delle scene che compongono i quadri in cui lo spettacolo si suddivide".



