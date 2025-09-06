Meteo come sarà il tempo domenica 7 settembre in Toscana e provincia di Grosseto
Le visite guidate di settembre al Giardino d'arte contemporanea Viaggio di Ritorno di Rodolfo Lacquaniti
Castiglione della Pescaia: Settembre al Giardino Viaggio di Ritorno di Rodolfo Lacquaniti, l'unico parco di arte contemporanea in Italia dove recupero, riutilizzo e riciclo danno vita a più di 200 opere, tra maxi—sculture a cielo aperto, installazioni, Video & Music Art e dipinti.
Immerso nel verde della Maremma, nel cuore della campagna di Buriano, a pochi chilometri da Castiglione della Pescaia. I visitatori possono scegliere tra le date di apertura previste dal calendario di settembre e prenotare i biglietti. La visita è adatta a bambini di tutte le età.
Il Giardino è pet-friendly. Chi non vuole lasciarlo a casa, può portare il suo cane con sé!
Le visite guidate di settembre
- Domenica 7 settembre alle 17 con l'artista
- Sabato 13 settembre alle 17
- Domenica 14 settembre alle 17
- Sabato 20 settembre alle 17
- Domenica 21 settembre alle 17
- Sabato 27 settembre alle 17
- Domenica 28 settembre alle 17
Costo dei biglietti delle visite guidate: intero € 15, ridotto € 12 residenti nel Comune di Castiglione della Pescaia, € 10 ragazzi/e dai 7 ai 16 anni, gratuito per bambini/e da 0 a 6 anni e persone con disabilità.
Per informazioni, prezzi e prenotazioni www.viaggiodiritorno.it