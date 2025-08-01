Le vacanze estive si scelgono su TikTok

Le 14 mete italiane più consigliate dai travel creator

L’Italia si conferma una delle destinazioni più ambite a livello globale e TikTok influenza sempre di più le scelte di viaggio: il 77% degli utenti del social lo usa come fonte di ispirazione, il 62% trova i contenuti dei travel creator affidabili.

Dalle Dolomiti a Taormina, da Alberobello a Portofino, SumUp ha selezionato le località italiane più consigliate da creator e turisti per queste vacanze estive.

Video brevi, immagini suggestive e consigli autentici di chi ha già visitato il posto: è così che sempre più persone scoprono le destinazioni italiane perfette per le vacanze. Secondo i dati TikTok, il 77% degli utenti TikTok ammette il ruolo chiave della piattaforma nella scoperta di una meta turistica o come fonte d’ispirazione, il 62% considera i contenuti dei travel creator autentici e affidabili e uno su due ha acquistato un viaggio/soggiorno dopo aver visto un contenuto sulla piattaforma1.

Un’onda digitale che trova conferma nei numeri reali: questa estate sono attesi oltre 27 milioni di turisti negli aeroporti italiani, di cui quasi 19 milioni provenienti dall’estero. Le richieste verso l’Italia segnano una crescita del 18% rispetto al 2024, con 10,6 milioni di arrivi internazionali già prenotati e un giro d’affari che supera i 10 miliardi di euro2.

Forte di una presenza capillare sul territorio italiano e di un costante impegno nel sostenere attività locali, esercenti e operatori del turismo con strumenti di pagamento semplici, innovativi e accessibili, SumUp – fintech globale attiva nel settore dei pagamenti digitali – ha monitorato i contenuti travel dedicati a località italiane più rilevanti per visualizzazioni ed engagement, individuando le destinazioni più consigliate da travel creator e turisti su TikTok.

“TikTok è diventato un osservatorio privilegiato per cogliere in tempo reale le nuove tendenze legate al turismo e al consumo esperienziale. Per gli esercenti, rappresenta un’opportunità concreta per intercettare nuovi flussi turistici nel territorio in cui operano, format innovativi e abitudini d’acquisto sempre più digitali”, commenta Umberto Zola, Responsabile Online Sales per l’Europa di SumUp. “Monitorare ciò che diventa virale consente non solo di restare competitivi, ma anche di anticipare le esigenze di una clientela giovane, connessa e dinamica, dotandosi di strumenti flessibili come l’accettazione di pagamenti digitali”.

Dalle località più iconiche alle destinazioni meno scontate, ecco le mete italiane che, secondo SumUp, stanno conquistando l’attenzione dei viaggiatori anche grazie ai contenuti condivisi su TikTok.

1. Le Dolomiti, bellezza d’alta quota del Trentino

Panorami indimenticabili, silenzi rigeneranti e baite ad alta quota. Le Dolomiti, patrimonio UNESCO, spopolano su TikTok soprattutto nei mesi estivi, quando escursionisti e amanti della natura condividono esperienze immersive tra vette e laghi alpini. Qui il turismo si traduce in valore per il territorio: rifugi, guide e attività outdoor rappresentano una tradizione di accoglienza che continua a rinnovarsi, garantendo qualità all’esperienza di ogni visitatore, con un'attenzione speciale per le famiglie. Un esempio perfetto è il territorio ai piedi delle Dolomiti di Brenta: una destinazione a misura di famiglia per tutto l’anno, con sentieri tematici, parchi giochi immersi nel verde, incontri con gli animali e avventure outdoor.

2. Portofino, icona ligure

Elegante, scenografica, perfetta per il feed. Portofino è una delle destinazioni più riconoscibili sui social, ma anche una delle più attente alla qualità dell’offerta. I video che ne raccontano il mare cristallino, le boutique e il lusso attraggono viaggiatori internazionali e visitatori d’élite. Qui, tra ristoranti stellati e grandi firme, il retail locale si evolve, adottando strumenti digitali in grado di coniugare esclusività e accessibilità per un clientela molto esigente.

3. Val d’Orcia, la Toscana che incanta

Tra cipressi e colline, la Val d’Orcia è la rappresentazione ideale dell’Italia sognata. Il suo paesaggio rurale esercita un fascino universale e i contenuti più virali su TikTok raccontano soggiorni in agriturismo, tra degustazioni e sport all’aria aperta. Per chi ama la bicicletta o il trekking, ma anche per chi desidera una vacanza “lenta”, si tratta di un modello di turismo sostenibile e diffuso, in cui le piccole imprese possono crescere grazie a soluzioni digitali su misura.

4. Cascate delle Marmore, spettacolo naturale dell’Umbria

Un angolo verde tra i più spettacolari d’Italia, le Cascate delle Marmore – a due passi da Terni – si impongono all’attenzione social con la loro forza scenografica. Secondo la leggenda, la cascata rappresenta il tuffo eterno del pastore Velino per ricongiungersi alla sua amata ninfa Nera, che era stata trasformata in fiume per gelosia dalla dea Giunone: un salto destinato a ripetersi in eterno e oggi ancora più conosciuto grazie ai tanti video che lo immortalano.

5. Ponza, l’isola del Lazio dal fascino mediterraneo

A poche ore di navigazione da Roma, l’isola di Ponza racconta una storia fatta di tradizioni marinare e di un rapporto profondo con il mare con le sue acque cristalline e le calette nascoste, insieme al borgo storico con le sue case colorate. Le attività commerciali e turistiche, prevalentemente a conduzione familiare, mantengono salda la loro identità, offrendo esperienze genuine e servizi su misura, capaci di coniugare ospitalità classica e innovazione gestionale.

6. Sorrento, il fascino immersivo della Costiera campana

La bellezza sospesa tra mare e limoneti rende Sorrento un set perfetto per i social. Le esperienze più apprezzate dai creator di tutto il mondo – dai corsi di cucina alle gite in barca alla scoperta della Costiera – raccontano un’ospitalità autentica e immersiva. Un’identità forte che stimola il turismo esperienziale e offre nuove opportunità per i business locali, sempre più attenti a garantire praticità e accessibilità.

7. Alberobello: tra i trulli, nel cuore della Puglia

Tra i borghi più suggestivi del Sud Italia, Alberobello si distingue per i suoi caratteristici trulli bianchi e le viuzze acciottolate, simboli di un patrimonio storico di grande valore. Questo borgo incarna l’autenticità e la tradizione, elementi che da sempre affascinano visitatori provenienti da ogni parte. Il fascino del passato si coniuga con una calorosa accoglienza offerta dalle piccole realtà locali, hotel diffusi e ristoranti tradizionali, che preservano e valorizzano le radici culturali e gastronomiche del territorio.

8. Matera, patrimonio vivente della Basilicata

I Sassi di Matera hanno conquistato TikTok con la loro estetica sospesa nel tempo. La città, nominata Capitale Europea della Cultura nel 2019, attrae ogni anno un numero crescente di turisti affascinati dalla città più antica d’Italia. Le attività locali contribuiscono con impegno a valorizzare questo patrimonio, offrendo servizi di qualità che rispondono alle esigenze di un turismo internazionale in continua crescita.

9. Taormina, tra eleganza e cultura siciliana

Con la sua eleganza mediterranea, Taormina è la perla siciliana che seduce TikTok. Le riprese del Teatro Greco, delle terrazze affacciate sul mare e delle botteghe artigianali dalle mille ceramiche generano engagement e desiderio. Qui, cultura e intrattenimento si fondono in una narrazione potente, dove i commercianti locali giocano un ruolo chiave nell’accogliere visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

10. Le intramontabili: Milano, Venezia, Firenze, Roma e Napoli

Tra Settecento e Ottocento, Venezia, Firenze, Roma e Napoli erano le tappe imprescindibili del “Grand Tour”, il viaggio formativo che portava giovani aristocratici e intellettuali europei a scoprire le meraviglie dello Stivale. Oggi, quelle stesse città rivivono un nuovo momento di splendore, rilanciate dai social network che, con milioni di contenuti visivi, ne alimentano l’immaginario e l’attrattività. A questo itinerario contemporaneo si aggiunge Milano – spesso punto di partenza – contribuendo a valorizzare l’Italia urbana e creativa. Tra arte, moda e cultura queste città rappresentano ancora oggi l’essenza dell’Italia più classica, capace di conquistare una nuova generazione di viaggiatori in cerca di autenticità, bellezza e cultura.