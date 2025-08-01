Ancora e ancora Chacarera e Milonga indimenticabili a La Bandita di Castiglione della Pescaia
Le vacanze d’agosto in Maremma iniziano con il Tango al Moreno Beach
Marina di Grosseto: Sì, venerdì 1 agosto Tango in Maremma al Moreno Beach di Marina di Grosseto con uno dei migliori Tdj “El Aviator", accoglienza alle ore 20,30 con la squisita cena a buffet che darà il benvenuto alla serata, alle ore 21,30 la prima Tanda di deliziosi brani scelti con cura dal bravissimo musicalizzatore, alle 23.30 tra le dolci note i dolcetti accompagnati da frizzanti bollicine, l'ultima Tanda con l'abbraccio più caldo alle ore 1,30 circa.
Per prenotare la cena a buffet Walter 3479342593. Un primo agosto ballando il Tango, la Milonga e il Vals che renderà tutte le vacanze indimenticabili, parole di Artemare Club!