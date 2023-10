Le ultime sinfonie di Mozart con l'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”

Domenica 22 ottobre il concerto al Teatro degli Industri diretto da Andrea Colombini



Grosseto: Due capisaldi della storia della sinfonia. La numero 39 in Mi bemolle maggiore K. 543 e la numero 40 in Sol minore k. 550, entrambe composte da Wolfgang Amadeus Mozart nel 1788 e ormai celeberrime per il pubblico. È il programma del concerto dell'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, diretta per l'occasione da Andrea Colombini, che andrà in scena domenica 22 ottobre alle ore 18 al Teatro degli Industri di Grosseto.

I biglietti sono in prevendita tramite l'infoline WhatsApp dell'Orchestra al numero 333 5372994 e potranno anche essere acquistati al botteghino del teatro, aperto un'ora prima del concerto.

Il direttore d'orchestra Andrea Colombini (Lucca, 1968) ha studiato pianoforte prima di dedicarsi interamente alla direzione d’orchestra – seguendo corsi e masterclass in Italia e all’estero con Maag, Kerschner, Solti, Celibidache, Kelly – e alla storia della musica. Dal 1990 organizza eventi culturali e musicali. È responsabile per l’Italia delle Bande militari e di cornamuse dell’esercito britannico che ha portato in tournée in Italia. Collabora con i principali artisti internazionali nel campo della musica classica, operistica, jazz, pop e rock, da Katia Ricciarelli a Uto Ughi, Paolo Conte, Noa, Bryan Ferry, Renzo Arbore, i Berliner Philharmoniker e altri. Nel 1999 ha fondato il Festival Lucca in Orchestra e nel 2003 ha “riportato” a Lucca Giacomo Puccini e la sua grande musica, creando il festival “Puccini e la sua Lucca”, unico festival permanente nel mondo, con eventi durante l’intero anno. Collabora con il festival “Waves of Music” di Sharm El Sheikh, in Egitto, e con il festival “Puccini in the park” a Bath, in Gran Bretagna, primo festival dedicato a Puccini nel Regno Unito. Si è dedicato anche al teatro amatoriale e professionistico e a ruoli recitanti in Pierino e il Lupo, Histoire de Babar, Enoch Arden, Histoire du Soldat, Façade. È fondatore e direttore dell'Orchestra Filarmonica di Lucca.

Nelle foto: il direttore Andrea Colombini

