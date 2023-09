Le tradizioni di Castiglione della Pescaia, dal Palio remiero a quello dei ciuchi

Castiglione della Pescaia: Le tradizioni popolari si confermano sempre più importanti per il territorio di Castiglione della Pescaia. Lo scorso fine settimana si è corso il “Palio dei ciuchi” a Vetulonia e il “Super Palio della Costa Maremmana” ad Isola del Giglio con la partecipazione dell’equipaggio di Castiglione della Pescaia.

«Come amministrazione – afferma soddisfatta il sindaco Elena Nappi – abbiamo voluto istituire la figura del delegato alle tradizioni popolari, che è Jessica Biancalani, proprio per valorizzare e dare maggior risalto a tutti quegli eventi sul nostro territorio che stavano perdendo di importanza. Devo anche ringraziare le due associazioni, l’ASD Palio Marinaro e la APS Amici di Vetulonia, ricostituitesi lo scorso anno, che hanno fatto si che questi due importanti eventi che fanno parte delle nostre tradizioni, come il Palio dei ciuchi di Vetulonia e il Super Palio remiero, tornassero ai fasti di un tempo».

L’equipaggio di Castiglione della Pescaia ha chiuso al secondo posto il 33° Super Palio della Costa Maremmana che si è disputato sabato 2 settembre nella baia di Giglio Campese, ad Isola del Giglio. Una gara avvincente e combattuta nella quale l’equipaggio composto da Tommaso Temperani, Tommaso Veri, Sebastiano Biancalani, Filippo Gargano e Josè Elias Ceribelli, ha strappato il secondo gradino del podio a Porto Ercole.





«Complimenti ai nostri bravissimi ragazzi – ha commentato Jessica Biancalani consigliere delegata alla Valorizzazione delle tradizioni popolari –, un equipaggio misto con i componenti di tutti i rioni del Palio castiglionese, che si è allenato con costanza e passione dimostrando nella gara disputata tutto il loro valore. Avete fatto una gara impeccabile fino all'ultima palata, ottenendo un ottimo secondo posto dietro Orbetello che sin dall’inizio aveva preso il volo».

E domenica 10 settembre, altro appuntamento tradizionale a Castiglione della Pescaia, il Palio remiero dei veterani con la sfida sul fiume Bruna dedicata a Italo Calvino.

A Vetulonia domenica 3 settembre si è corso invece il 71° palio dei ciuchi. Una manifestazione storica che anima il piccolo borgo, vestito a festa con i colori delle contrade, Borgo, Colonna, San Guglielmo e Torre. A vincere quest’anno proprio la Torre, per il terzo anno consecutivo. Una giornata di festa che ha coinvolto davvero tutti, con i tamburini e il corteo storico che hanno accompagnato le contrade fino al campo di gara, la benedizione dei ciuchi e poi la corsa vera e propria.





«Bellissima corsa – ha commentato il consigliere Jessica Biancalani –, la Torre ha dominato per tutti e cinque i giri prendendo subito la testa e mantenendola fino alla fine. Come sempre dobbiamo sottolineare l’impegno dell’associazione Amici di Vetulonia APS, che ha lavorato tutto l’anno per fare in modo che la tradizione del palio andasse avanti animando la piccola frazione di Vetulonia. Un grazie anche agli artisti della Casa Albergo che hanno donato ad ognuna delle contrade un loro lavoro, un ciuco in cartapesta».