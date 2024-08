Le telecamere di Dilettando con Avis arrivano a Massa Marittima

Mercoledì 7 agosto, ore 21 in piazza Garibaldi. La città del Balestro ospita la quinta puntata della edizione 2024 di una delle trasmissioni tv più longeve d’Italia

Massa Marittima: La città ospita la quinta puntata dell’edizione 2024 di Dilettando, mecoledì 7 agosto, alle 21, in piazza Garibaldi. Grazie all’Avis Comunale, con la collaborazione del Comune e della Società dei Terzieri, dopo un anno torna sul sagrato del Duomo, la trasmissione più frizzante dell’estate.

Come sempre la conduzione è affidata a Carlo Sestini insieme a Paco Perillo, Francesca Magdalena Giorgi e Vanessa Guadagno. A partire delle ore 21 piazza Garibaldi farà da cornice a undici esibizioni che spazieranno dalla danza del ventre, al flag pole, dal canto nelle sue diverse forme alla danza e al ballo e per finire al karatè.

“Come sempre ci sarà da divertirsi in una delle piazze già belle del mondo - spiega Carlo Sestini - da tempo il novero dei concorrenti è chiuso, perché in molti hanno chiesto di partecipare a questa serata, capace di regalare grandi emozioni e suggestioni. Sono convinto che, come gli altri anni, sarà un evento molto partecipato e sentito, come testimonia la scaletta già esaurita da un mese. Purtroppo non abbiamo potuto accettare più di undici esibizioni per una questione di mera gestione di tempi televisivi.”

Soddisfatto il presidente di Avis Massa Marittima, Roberto Cecchini che ribadisce come Dilettando sia diventato una tradizione estiva imperdibile. “Speriamo, come accaduto negli anni precedenti, di avere la possibilità di intercettare nuovi donatori e anche volontari. La ricerca dei donatori è essenziale, ma lo sta diventando anche quella dei volontari che permettono ad una associazione come la nostra di poter espletare il proprio delicato lavoro.” Gratitudine a questa trasmissione pluridecennale la esprime la sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi.

“Dilettando - dice Irene Marconi -offre in modo diffuso sul territorio una formidabile vetrina per tanti artisti non professionisti che hanno, grazie a questa trasmissione, la possibilità di calcare un palcoscenico e la visibilità del mezzo televisivo. Collegando questi aspetti a quelli della solidarietà, il connubio non può che essere vincente e godere della massima attenzione e considerazione da parte di un'amministrazione come quella massetana, da sempre sensibile ai temi del volontariato e della donazione del sangue, soprattutto in memoria del nostro passato minerario. Rammento infatti che lo scorso anno la sezione AVIS di Massa Marittima ha festeggiato i suoi primi 70 anni, una sezione fortemente voluta proprio dai nostri minatori, espressione della solidarietà e dell'unione tra coloro che lavorano nel sottosuolo.”

Ricordiamo che la puntata della città del Balestro, sarà trasmessa da Toscana Tv martedì 13 agosto alle 21,30 e mercoledì 14 dopo la mezzanotte, mentre su Siena Tv è prevista sabato 17 alle 21 e domenica 18 alle 14. Successivamente sarà trasmessa su TVA Campania e Tele Marche e sulle webtv, TeatroTv, RTV, Napoli International.