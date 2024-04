Le squadre giovanili del Follonica Hockey tra le migliori di Italia anche per la stagione 2023/24

Follonica: Se ancora ce ne fosse stato bisogno, il Follonica Hockey conferma anche per la stagione 2023/24 la qualità del suo settore giovanile, saranno tre infatti le squadre che parteciperanno alle fasi finali delle Nazionali Giovanili. Con il successo sul SPV Viareggio per 8 a 2 lo Studio Alfa Cond. U11 si è qualificata matematicamente alle finali con una giornata di anticipo per la prima volta. Risultato entusiasmante per i piccoli guidati da Franco Polverini che hanno scalato piano piano la classifica aggiudicandosi di diritto il terzo posto e la possibilità di partecipare alle fasi finali nazionali.

Discorso diverso per la U13 e la U19, per queste due squadre ormai è consuetudine scontrarsi tra le migliori di Italia e addirittura vincere il titolo nazionale. Il gruppo della BluOptik Follonica, guidato quest'anno da Alberto Aloisi e detentore del titolo di Campioni d'Italia U13, arriva alle fasi finali per il quarto anno consecutivo.

Nella categoria U11 hanno conquistato la medaglia di bronzo all'esordio e quella d'oro l'anno successivo mentre al primo anno di U13, davanti al pubblico di casa, contro ogni aspettativa, si sono imposti sulle avversarie cucendosi sul petto il tricolore che andranno a difendere a Castiglione della Pescaia dal 30 maggio al 2 Giugno. Discorso simile ma ben più ricco di successi per la squadra Leccio Moro U19 guidata sempre da Franco Polverini, che si dimostra tecnico capacissimo nella formazione dei giovani campioni, infatti i suoi ragazzi fino ad oggi hanno conquistato il Titolo Nazionale U13, U15 e due volte U17 e nella categoria U13 anche la Coppa Italia. Insomma questo e non solo è il settore giovanile del Follonica Hockey che ha generato campioni che vestono non solo la maglia della citta del golfo ma anche quelle di società limitrofe e non, confermando di essere tra i migliori se non il migliore di Italia. Ovviamente non potevano mancare i complimenti del Presidente del Follonica e di tutti i consiglieri ai ragazzi ed ai tecnici per l'ennesimo risultato positivo.