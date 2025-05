Cultura Le selezioni per la 20ª edizione del concorso musicale “Palmiero Giannetti” 27 maggio 2025

Giovedì 29 maggio gli allievi dell’istituto si metteranno alla prova per accedere alla finale del tradizionale concorso intitolato al maestro Giannetti Grosseto: L’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” si prepara a celebrare l’eccellenza dei suoi allievi con la 20ª edizione del concorso musicale “Palmiero Giannetti”, il prestigioso appuntamento annuale che assegna borse di studio ai migliori studenti che si sono distinti durante l’anno scolastico. Le selezioni per il Premio Giannetti si terranno giovedì 29 maggio dalle ore 14 all’Auditorium Cavalieri, all’interno dell’Istituto Giannetti (via Bulgaria, Grosseto). Si tratta di una giornata intensa, dedicata alla valutazione delle giovani promesse della musica.

La finale del concorso avrà luogo martedì 17 giugno alle ore 20.45 al Teatro degli Industri, con la cerimonia ufficiale di premiazione e l’assegnazione delle borse di studio ai vincitori. «Vent’anni di Premio Giannetti – spiega il maestro Antonio Di Cristofano, direttore della scuola – rappresentano non solo un traguardo importante per il nostro istituto, ma anche un segno tangibile dell’impegno con cui ogni anno accompagniamo i nostri studenti nel loro percorso musicale. È un orgoglio vedere come tanti giovani talenti riescano a esprimere le proprie capacità e a crescere artisticamente, nel nome di una figura come Palmiero Giannetti, primo presidente dell’istituto, che ha lasciato un segno indelebile nella cultura musicale grossetana».

Il concorso è promosso da Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con Lions Club Grosseto Host e Fondazione E. e G. Fiorilli.



