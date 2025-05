Le scuole di Follonica marciano per LA PACE

Il Comprensivo "Leopoldo II di Lorena" promuove la Marcia della Pace: un impegno condiviso per un futuro migliore

Follonica: Siamo felici e onorati di annunciare che l’Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena”, da anni attivo nella promozione della cultura della cura e della pace, ha organizzato per il prossimo 6 maggio 2025 una significativa iniziativa: una grande Marcia della Pace che coinvolgerà tutte le scuole di Follonica.

Questa manifestazione si inserisce all’interno del Festival della Pace, promosso dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, di cui il nostro Istituto fa parte. L’evento si svolge dal 25 aprile al 9 maggio 2025 ed è ispirato all’appello di Papa Francesco: “Disarmiamo le parole per disarmare le menti e disarmare la terra.”

La recente scomparsa di Papa Francesco rende ancora più profondo il significato di questa iniziativa. Le sue parole, il suo instancabile impegno per la pace, il dialogo e la giustizia sociale continueranno a essere guida e ispirazione per le nuove generazioni. Il nostro Istituto si sente particolarmente vicino a questo messaggio, che abbiamo avuto l'onore di ascoltare direttamente il 19 aprile 2024, durante l’incontro con il Santo Padre nell’Aula Paolo VI in Vaticano: un momento indimenticabile che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità scolastica.

Nel corso degli anni scolastici, molte insegnanti hanno partecipato a un percorso di formazione promosso dalla Rete delle Scuole di Pace, con l’obiettivo di approfondire strumenti e metodologie per educare alla nonviolenza, alla cittadinanza globale e alla responsabilità. Un’esperienza formativa intensa, che ha contribuito a rendere ancora più consapevole e condiviso il nostro impegno educativo.

Inoltre, il nostro Istituto ha già confermato la partecipazione alla prossima grande Marcia della Pace nazionale, in programma a Perugia nell’ottobre 2025, e per la prima volta coinvolgeremo anche le famiglie, in un cammino di partecipazione attiva e comunitaria che supera i confini della scuola.

La Marcia della Pace del 6 maggio vedrà coinvolti circa 750 studenti e studentesse, accompagnati dai loro insegnanti. Hanno aderito all’iniziativa:

Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena”

Scuola dell’infanzia “Il Fontino”

Scuola dell’infanzia “I Melograni”

Scuola primaria “Don Milani”

Scuola primaria “Bruno Buozzi”

Scuola secondaria di I grado “A. Bugiani”

Istituto Comprensivo Follonica 1

Scuola dell’infanzia “Campi Alti”

Scuola dell’infanzia “Via Marche”

Scuola primaria “Italo Calvino”

Scuola primaria “Gianni Rodari”

Scuola primaria “Domenico Cimarosa”

Scuola secondaria di I grado “L. Pacioli”

ISIS Follonica

Scuola secondaria di secondo grado

Ogni gruppo partirà dalla propria scuola per poi ritrovarsi in Piazza a Mare alle ore 10:30. La marcia proseguirà lungo via Roma, fino a raggiungere il Parco Centrale, dove ogni classe presenterà la propria “manifestazione per la Pace”: canti, cartelloni, letture, coreografie e testimonianze, frutto di un percorso di riflessione costruito durante l’anno scolastico.

Sarà un onore accogliere come ospiti Flavio Lotti, coordinatore nazionale della Rete delle Scuole di Pace, e Randa Harb, referente organizzativa delle attività formative. La loro presenza rappresenta un importante riconoscimento del valore educativo e simbolico dell’iniziativa.

La giornata si concluderà con un pranzo condiviso presso la Scuola Primaria “B. Buozzi”, in un clima di festa, collaborazione e speranza.

Lavorare per la pace, educare alla pace, costruire la pace: questo è il nostro impegno quotidiano. Il 6 maggio sarà una tappa importante di questo cammino. Vi aspettiamo.