Le rune protagoniste alla libreria QB

Grosseto: Un incontro inusuale e curioso alla libreria QB di via Colombo 4 a Grosseto. Domani, martedì 10 giugno alle ore 18, la naturopata Loriana Torti, parlerà delle “Rune messaggere dell’anima”.

Le rune sono i simboli di un antico alfabeto usato dalle popolazioni germaniche per la scrittura e, più in generale, per esprimere significati rituali e magici. Durante l’incontro si andrà alla scoperta del potere trasformativo degli antichi simboli che dalla terra dei vichinghi parlano alle nostre vite con il loro linguaggio segreto che aiuta a trovare la via per scoprire i tesori nascosti dentro ognuno di noi.

Seguirà un aperitivo con piccole letture runiche.